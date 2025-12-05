«Певица номер один»: как Киркоров заступался за Пугачеву после начала СВО

Певец Филипп Киркоров на премии «Итоги года Яндекс Музыки» очередной раз восхитился бывшей женой Аллой Пугачевой. Что он сказал и почему артист последовательно заступается за покинувшую РФ Примадонну после начала СВО?

Что Киркоров говорил о Пугачевой

Вручая награду «Артист года», Киркоров неожиданно похвалил Пугачеву. Певец вышел на сцену и вспомнил, что ровно 40 лет назад впервые появился на российском ТВ. По его словам, в те времена не было такого разнообразия музыкантов и возможностей, поэтому была только одна певица номер один — Алла Пугачева.

«Тогда не было таких залов, не было столько радиостанций, стримингов и чартов. Была одна певица номер один. В этом году 50 лет, как она „королева нашей эстрады“. Это Алла Пугачева», — рассказал Филипп.

Он поблагодарил бывшую супругу за огромное влияние на его карьеру. До этого Киркоров опубликовал видео из своего особняка, где до сих пор висят портреты Примадонны и стоят куклы с ее обликом.

После начала СВО Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и детьми уехала из России и неоднократно критиковала спецоперацию и действия российских властей, за что навлекла на себя гнев многих граждан страны. Несмотря на это, Киркоров, оставшийся в РФ, всегда заступается за певицу.

«Ты понимаешь, что в 2025 году будет 50 лет, что она певица номер один? В 75-м году она спела „Арлекино“ и стала суперзвездой. Через три года — 50 лет. Ни одна певица в мире, ни одна певица в нашей стране 50 лет номер один не была. Она одна в мире. Оставь ее в покое, пожалуйста», — заявил певец в 2022 году в интервью YouTube-каналу «Алена, блин!».

Он добавил, что призывает оставить в покое «великую певицу, женщину, мать, бабушку с прекрасными внуками, детьми». По мнению Киркорова, Пугачева — гордость России, на песнях которой все выросли.

«Я прожил с ней 10 счастливых лет, я знаю эту женщину очень хорошо, и я понимаю во всех отношениях в какой-то степени ее поступок», — отметил Киркоров.

Алла Пугачева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Когда Пугачева в 2022 году на время возвращалась в Россию, король эстрады потребовал прекратить ее травлю.

«Кто вы все такие, чтобы обсуждать, осуждать, комментировать Аллу Борисовну? Она столько сделала для этой страны, что грех сейчас что-либо приписывать ей негативное!» — высказался экс-супруг исполнительницы.

В октябре 2025 года — уже после скандального интервью Примадонны, где она хвалила лидера чеченских террористов Джохара Дудаева и назвала брак с Киркоровым «помощью другу», — певец предложил включить песни Пугачевой в школьную программу. Он назвал ее творчество частью культурного наследия страны.

«Это высокое искусство, эпоха, целая жизнь», — объяснил исполнитель.

В 2019 году Киркоров рассказывал, как «дрался с критиками Пугачевой».

«Я приезжал заряженный и впивался в глотку каждому, кто хоть рот открывал против Аллы Пугачевой», — отмечал он.

Также артист заявил, что экс-супруга является единственной женщиной, «кому он разрешает все». Так он ответил на вопрос, не обижало ли его, когда Примадонна подшучивала над ним.

«Она человек с юмором. И прекрасно понимает, что меня нужно держать в постоянной встряске. Чтобы глаз горел. Может быть, я мазохист? Мне это нравится, черт подери! Мне нравятся ее подколки, какие-то слова. Я понимаю, что это сказано не со злобой. Я же знаю, с каким чувством это сказано. А вообще скажу, ей дозволено. Это единственный человек, которому я разрешаю все», — признался Киркоров.

