04 декабря 2025 в 18:53

«Понимаете, о ком я говорю»: Киркоров вспомнил Пугачеву на вручении премии

Киркоров назвал Пугачеву звездой номер один во время вручения премии

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров напомнил о статусе коллеги Аллы Пугачевой, вручая награду «Артист года» на премии «Итоги года Яндекс Музыки». Он вспомнил, что в начале его карьеры единственной звездой считалась именно Примадонна. Мероприятие транслировалось в соцсети «ВКонтакте».

Тогда еще не было ни стримингов, ни музыкальных платформ, ни рейтингов, была только одна певица номер один — и вы понимаете, о ком я говорю. Это была Алла Пугачева, — сказал исполнитель.

Киркоров вручил главную награду 20-летнему певцу Ване Дмитриенко. Его слушательская аудитория на стриминге превысила 19 млн человек. Совместная песня артиста с актрисой Анной Пересильд получила статус «Самого ожидаемого релиза 2025 года».

Ранее экс-скрипач группы «Аквариум» Андрей Решетин заявлял, что Пугачевой и другим деятелям российского шоу-бизнеса, которые покинули родину после начала СВО, будет трудно вернуться в Россию. Их негативные высказывания в адрес родной страны он сравнил с фекалиями, которыми «измазали двери своего дома».

