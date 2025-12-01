День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 20:42

«Я от этого отвыкла»: Симоньян о криках в больнице и стыде за свою жизнь

Симоньян рассказала, что на нее накричали в больнице при дочери

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян заявила, что на нее и ее 12-летнюю дочь накричали в больнице. В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» она также рассказала, что испытала стыд после жалобы медиков на зарплаты.

С 12-летней дочкой мы попали в больницу, и женщины в регистратуре орали так на меня и ребенка. На меня очень давно никто не орал. Я от этого отвыкла, — подчеркнула Симоньян.

Журналистка уточнила, что одна из работниц регистратуры узнала ее и попросила передать министру здравоохранения: «Нам не платят за то, чтобы мы нормально разговаривали». Симоньян предположила, что женщина «по большой нужде» пошла работать в больницу за небольшую зарплату, тогда как она сама не испытывает материальных трудностей.

Ранее главред RT рассказала, что 20 октября начала курс химиотерапии. По словам журналистки, она лечится и готова к любому исходу, а Господь сам решает, кого и когда забирать.

Симоньян также сообщила, что на фоне химиотерапии у нее выпали волосы. Она подчеркнула, что теперь на телевидении будет появляться в парике.

