«Красавица в последний раз»: у Симоньян выпали волосы

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян рассказала, что на фоне химиотерапии у нее выпали волосы. В своем Telegram-канале она подчеркнула, что теперь на телевидении будет появляться в парике. Так журналистка ответила на комментарий подписчицы, назвавшей ее красавицей.

Если я там и красавица, то это в последний раз. Волосы выпали. Следующие выпуски буду записывать в парике. Но он тоже красивый, вроде, — отметила она.

Ранее Симоньян рассказала, что начала курс химиотерапии 20 октября. По ее словам, она лечится и готова к любому исходу. Журналистка также добавила, что Господь сам решает, кого и когда забирать. Она поблагодарила всех, кто за нее молится и желает добра. Кроме того, Симоньян попросила подписчиков воздержаться от фраз вроде «Все будет хорошо».

Следственный комитет между тем завершил расследование уголовного дела о подготовке к убийству Симоньян. Летом 2023 года ФСБ, МВД и СКР предотвратили покушение, задержав исполнителей, по версии следствия, работавших на СБУ. У них изъяли огнестрельное оружие, включая автомат Калашникова, а также холодное оружие и спецсредства.