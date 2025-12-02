Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Появились первые кадры с Симоньян в парике после химиотерапии

Маргарита Симоньян впервые вышла в эфир в парике после химиотерапии

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян впервые появилась на телевидении в парике после начала химиотерапии. В своем Telegram-канале она опубликовала видео со съемок шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Журналистка в эфире заявила, что обсуждение зарплат военных, врачей и учителей — задача государства. Однако, по ее словам, раз в этих сферах до сих пор остаются серьезные перекосы, она поддерживает идею принять закон, который обяжет состоятельных граждан «делиться» и таким образом закрывать эти пробелы.

Я это говорю сама как человек небедный. Я попадаю под этот налог 15%, как и ты, как и многие в этой студии, — подчеркнула Симоньян.

Ранее главред RT рассказала, что 20 октября начала курс химиотерапии. По словам журналистки, она лечится и готова к любому исходу, а «Господь сам решает, кого и когда забирать». Симоньян также сообщила, что на фоне химиотерапии у нее выпали волосы. Она подчеркнула, что теперь на телевидении будет появляться в парике.

