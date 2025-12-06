Книга рекордов, родство с женой Харламова, СВО: как живет Анна Ковальчук

Телесериал «Тайны следствия» с Анной Ковальчук в главной роли попал в Книгу рекордов России. Что об этом известно, как сейчас живет актриса, что она говорила об СВО?

Какой рекорд побил сериал «Тайны следствия»

Сериал с Ковальчук в главной роли стал самым длительным подобным проектом в истории отечественного телевидения. Почетный сертификат был вручен актрисе.

«17 ноября Книга рекордов России зафиксировала рекорд детективного сериала „Тайны следствия“ — самый продолжительный показ сериала в телевизионном эфире. На телеканале „Россия“ легендарный и любимый зрителями проект идет 20 лет, 11 месяцев и 8 дней, что в совокупности составляет 7648 дней», — сказано в публикации.

Сериал «Тайны следствия» принес Ковальчук настоящую известность. Премьера картины состоялась в сентябре 2000 года.

Актриса Анна Ковальчук и актер Глеб Щур на съемках сериала «Тайны следствия» Фото: Александр Гальперин/NEWS.ru

«Очень много артисток пробовались на эту роль (следователя Марии Швецовой. — NEWS.ru). И я считаю, мне очень повезло. Попадание в „Тайны следствия“ обеспечило мне стабильность и работу на всю жизнь», — говорила актриса в одном из интервью.

Согласно сценарию, главной героине должно было быть около 30 лет. Чтобы получить роль, Анна сказала на пробах, что ей 29 лет, хотя на самом деле ей было 22.

«Педагоги в институте говорили нам, студентам, что на просмотрах про возраст можно и слукавить», — признавалась Ковальчук.

Какими еще ролями известна Ковальчук

В 2005 году Ковальчук присоединилась к актерскому составу экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Роль Маргариты в фильме Владимира Бортко стала значимым этапом в карьере Анны. Для создания достоверного образа ей пришлось летать над съемочной площадкой, носить специальный корсет, работать в условиях низких температур и терпеть тяжесть металлического костюма, который оставлял на теле синяки и ссадины. Ее усилия были вознаграждены премией за лучшую женскую роль на кинофестивале «Виват, кино России!» и положительными отзывами критиков и зрителей.

В 2024 году Ковальчук оценила новую экранизацию романа Булгакова, режиссером которой выступил Михаил Локшин.

Александр Галибин и Анна Ковальчук во время съемок фильма «Мастер и Маргарита», 2004 год Фото: Юрий Белинский/ТАСС

«Обожаю артистов, которых вижу там в кадре. Обожаю Юлию Снигирь, она прекрасная актриса. На нее же просто смотреть — уже удовольствие!» — заявила она.

Актриса отметила, что не видит смысла сравнивать две экранизации романа, так как они были сняты в разное время.

«Сегодня появились возможности сделать то, что сейчас сделано и нарисовано в новой экранизации. У нас этого не было. У нас — все по старинке, декорации. Но в этом свой шарм и красота», — пояснила она.

Ковальчук также сообщила, что приветствует режиссерское переосмысление классики, так как любая экранизация пробуждает у зрителей интерес к произведению.

Как выяснилось, что Ковальчук — родственница жены Харламова

Анна Ковальчук родилась в семье военнослужащего Леонида и директора школы Натальи Ковальчук. Актриса и жена шоумена Гарика Харламова Катерина Ковальчук — ее родная сестра, однако долгое время артистки этого не знали. Катерину воспитывал отчим, которого она считала биологическим отцом. У матери актрисы был роман с Леонидом Ковальчуком, от которого она и родила дочь. Мужчина позже вернулся к своей жене, решив не вмешиваться в жизнь ребенка.

Катерина Ковальчук Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жена Харламова узнала о сестре только в возрасте 16 лет, ей об этом сообщила мать, когда по ТВ шел сериал «Тайны следствия». Первая встреча сестер состоялась уже в 21-летнем возрасте Катерины.

Анна Ковальчук была у Катерины на свадьбе.

«Я обожаю эту семью! Обожаю Катю и Гарика! <…> Я думаю, что со мной зрители согласятся, что эту семью невозможно не обожать», — заявила Анна.

По словам Ковальчук, она нечасто видится с четой Харламовых, но постоянно поддерживает связь в Сети: они обмениваются смешными видеосообщениями, а встречаются в жизни «по возможности».

Что известно об «эмиграции» Ковальчук, СВО

В 2022 году Ковальчук опубликовала в соцсетях кадры, на которых она сидит в вылетающем из Пулково самолете со спрятанным под капюшоном лицом. В Сети тут же появились слухи о возможной эмиграции артистки.

Позже выяснилось, что актриса ездила в отпуск. Ее отъезд не был связан со спецоперацией. Она также показывала в блоге снимки, где бегает в сарафане по песку на берегу океана.

Происходящие события и СВО Анна не комментировала.

Ковальчук продолжает жить в Санкт-Петербурге. По словам актрисы, у нее были возможности переехать в Москву, но она от них отказалась.

Читайте также:

Старые «грехи» Долиной: рассказывала о лечении рака кефиром, увела мужчину

Новая катастрофа? Саркофаг ЧАЭС больше не спасает от радиации: что будет

Признание в Британии, поездка с Путиным, химиотерапия: как живет Симоньян