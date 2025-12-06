Новая катастрофа? Саркофаг ЧАЭС больше не спасает от радиации: что будет

Новая катастрофа? Саркофаг ЧАЭС больше не спасает от радиации: что будет

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что новый саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил свои основные функции обеспечения безопасности. Что теперь будет, из-за чего это произошло?

Что произошло с саркофагом на ЧАЭС

Как сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси, на прошлой неделе группа МАГАТЭ завершила комплексную оценку безопасности нового безопасного конфайнмента (НБК) на ЧАЭС, который был серьезно поврежден в результате удара беспилотника в феврале этого года. По его словам, это событие «вызвало крупный пожар внешней обшивки массивной стальной конструкции, построенной для предотвращения радиоактивных выбросов из реактора, разрушенного в результате аварии 1986 года».

«Миссия подтвердила, что новый саркофаг утратил свои основные функции обеспечения безопасности, <...> но также обнаружила, что его несущие конструкции или системы мониторинга не получили необратимых повреждений», — говорится в агентстве.

Гросси отметил, что был проведен ограниченный временный ремонт, однако комплексное восстановление НБК остается крайне важным для долгосрочной ядерной безопасности. МАГАТЭ настаивает на безотлагательной и полномасштабной реставрации для предотвращения дальнейшей деградации АЭС. В список мер также входит контроль влажности, обновленная программа мониторинга коррозии и модернизация системы наблюдения за объектом «Укрытие», известный как «Саркофаг».

Новый безопасный конфайнмент — изоляционное арочное сооружение над разрушенным при аварии четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Арка была надвинута на здание реактора в ноябре 2016 года, после чего продолжился процесс монтажа оборудования. Окончательно новый саркофаг сдали в эксплуатацию в июле 2019 года.

Чернобыльской АЭС Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Что известно об атаке на саркофаг ЧАЭС

В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в феврале в Сети появилось видео удара беспилотника по саркофагу ЧАЭС. Украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что Россия наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, а Киев не гнушается подобными атаками.

Сотрудники МАГАТЭ осмотрели место взрыва и установили, что дрон пробил отверстие в крыше защитного сооружения размером около шести метров в диаметре, однако конструкция здания не была повреждена. Они также провели измерения, которые подтвердили, что уровень радиации не превышает норму.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru тогда не исключил повторную атаку ВСУ на саркофаг ЧАЭС.

«Надо быть готовым ко всему, и к повторному удару. Может быть, что-нибудь еще придумают. Они же спокойно разрушили плотину Каховской ГЭС, затопили, все люди погибли. От них можно ожидать все что угодно. И здесь люди, которых они, в общем-то, считают своими гражданами, для них не представляют интереса. Если надо, они убьют. Впрочем, как это бывает, когда посылают на смерть восемнадцатилетних и так далее. Ну а это по большому счету ядерный терроризм», — сказал Дандыкин.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Харьков 6 декабря: мясорубка у Волчанска, куча трупов

Самая массированная атака, горят Киев и Львов: удары по Украине 6 декабря

Почему не работает WhatsApp 6 декабря: где сбои в РФ, блокировка, причины