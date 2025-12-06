На ЗАЭС рассказали о радиационной обстановке Радиационный фон на Запорожской АЭС соответствует нормам

Уровень радиации на Запорожской атомной электростанции находится в пределах нормы, соответствующей природным показателям, сообщили в Telegram-канале станции. Опасность для сотрудников, местных жителей и природы отсутствует.

Радиационный фон на промплощадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения соответствует естественным природным значениям и находится в норме. Угрозы для персонала, населения и окружающей среды нет, — говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что госкорпорация и индийские партнеры достигли договоренностей о расширении сотрудничества в атомной энергетике. По его словам, стороны согласовали меморандум, предусматривающий строительство дополнительных энергоблоков на атомных электростанциях.

До этого глава «Росатома» сообщил, что Россия готова к международному сотрудничеству в области использования электроэнергии Запорожской АЭС. По его утверждению, правительство страны рассматривает возможность взаимодействия с мировым сообществом также и по вопросам энергетики с Украины.