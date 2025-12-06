Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 6 декабря 2025 года, как развивается мясорубка у Волчанска, где ВСУ оставили кучу трупов?

Какова ситуация на Харьковском направлении в субботу, 6 декабря

Продолжаются ожесточенные бои в населенных пунктах и лесных массивах южнее Волчанска; на Хатненском участке ВС РФ расширяют зону безопасности у российской границы; авиация ВКС РФ и «Солнцепеки» точечно отрабатывают по позициям ВСУ, украинские войска отсиживается в обороне, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В Вильче наши штурмовики продвинулись в восточной части населенного пункта на 100 м, закрепились. В районе Лимана „Воины Севера“ продвинулись в южном направлении на 200 м, заняли восемь домовладений и два опорных пункта ВСУ», — уточнил источник.

Командование 57-й мотопехотной бригады ВСУ «продолжает удерживать Волчанск в интернете», несмотря на то что бои идут уже значительно южнее: комбриг Виталий Попович приказал медийной службе усилить дезинформацию населения, чтобы убедить его, что отдельные районы все еще находятся под контролем украинских войск, утверждает канал.

«Это отказ от реальности», — комментируют ситуацию пользователи Сети.

На участке Меловое — Хатнее ВС РФ сломили сопротивление ВСУ и продвинулись по лесополосам на 250 м; на Липцевском участке расчеты FPV и артиллерия группировки «Север» уничтожили пункты управления БПЛА и транспорт ВСУ в Липцах и окрестностях, добавил источник.

Образовалась новая куча трупов — потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области за сутки составили более семи десятков человек; вскрыты и уничтожены различные вооружения и техника, сообщил «Северный ветер».

ВС Украины Фото: Социальные сети

«На Купянском участке идут бои в районе Купянска-Узлового, противник упорно сопротивляется. Российские войска продвигаются в районе Соболевки, ведут бои за Богуславку. На Волчанском направлении ВС РФ продвигаются в Лимане и прилегающем лесу, ведут бои за Вильчу. На Великобурлукском направлении есть продвижение на рубеже Хатнее — Меловое», — сообщил Telegram-канал WarGonzo.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев утверждает, что на Купянском направлении «основная тяжесть сражения» перемещается в район Купянска-Узлового — там ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление; ВС РФ ведут встречные бои, отражают контратаки, наступают на восточном берегу реки Оскол.

«На Харьковском фронте ВС РФ ведут бои за Лиман и Вильчу. Враг контратакует. Под Волчанск ВСУ перебрасывают дополнительные силы. ВС РФ бьют по логистике и позициям врага в направлении на Великий Бурлук и Старый Салтов артиллерией, авиацией и дронами», — добавил Царев.

Сутками ранее российские войска также продвинулись южнее Волчанска и на Хатненском участке при содействии расчетов ТОС-1А и авиации ВКС РФ; удары снарядами оперативно-тактических ракетных комплексов уничтожили пункты запуска БПЛА ВСУ дальнего действия в районах харьковского аэропорта и Великого Бурлука, сообщил «Северный ветер».

Подразделения армии России накануне продвинулись в центральной части Вильчи — ВСУ предпринимали попытки контратаковать, но потеряли половину штурмовой группы убитыми, оставшиеся бойцы получили ранения и отошли на исходные позиции, добавил источник.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 6 декабря: где сбои в России

Погода в Москве в субботу, 6 декабря: снега в этом месяце так и не увидим?

Какие документы нужны для продажи квартиры: готовим только необходимое