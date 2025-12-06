Вооруженные силы Украины дезинформируют население и создают в интернете иллюзию контроля над Волчанском в Харьковской области, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, соответствующую команду дал своей медийной службе комбандир 57-й омбр Виталий Попович.
На харьковском направлении несмотря на то, что бои на волчанском направлении уже идут значительно южнее Волчанска, командование 57-й отдельной мотопехотной бригады продолжает удерживать город в интернете, — отметил собеседник агентства.