06 декабря 2025 в 08:00

«Удерживают город в интернете»: стало известно, что происходит в Волчанске

ВСУ дезинформируют население в интернете об удержании контроля над Волчанском

Вооруженные силы Украины дезинформируют население и создают в интернете иллюзию контроля над Волчанском в Харьковской области, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, соответствующую команду дал своей медийной службе комбандир 57-й омбр Виталий Попович.

На харьковском направлении несмотря на то, что бои на волчанском направлении уже идут значительно южнее Волчанска, командование 57-й отдельной мотопехотной бригады продолжает удерживать город в интернете, — отметил собеседник агентства.

