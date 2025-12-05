ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 14:02

Наступление ВС РФ на Харьков 5 декабря: ТОС выжигают войска, бойня в Вильче

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 5 декабря 2025 года, как ТОС выжигают украинские войска, что известно о бойне в Вильче?

Какова ситуация на Харьковском направлении в пятницу, 5 декабря

Тяжелые бои продолжаются в населенных пунктах и лесных массивах южнее Волчанска, а также на Хатненском участке; продвижению ВС РФ активно способствуют расчеты ТОС-1А и экипажи авиации ВКС РФ; украинские войска оказывают ожесточенное сопротивление и контратакуют, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

Ударами ОТРК уничтожены пункты запуска БПЛА ВСУ дальнего действия в районах харьковского аэропорта и Великого Бурлука, подчеркнул источник.

«Это настоящий ад», «ВКС РФ отправили дроноводов ВСУ к праотцам», — пишут пользователи Сети.

«В Вильче „Воины Севера“ продвинулись в центральной части населенного пункта на 50 м, закрепились. Противник не оставляет попыток остановить продвижение „северян“ и провел одну контратаку силами 225-го штурмполка. Комплексным огневым поражением атака отражена, враг потерял половину штурмовой группы убитыми, вторая — получили ранения и отошли на исходные рубежи», — утверждает канал.

В районе Лимана ВС РФ продвинулись в южном направлении на 150 м и заняли семь домовладений; на участке Меловое — Хатнее российские войска прошли вглубь по лесополосам на 350 м; ударами БПЛА «Герань-2» уничтожен пункт дислокации 3-й тяжелой мехбригады ВСУ в районе Серого Яра; на Липцевском участке фронта без существенных изменений, украинские войска не предпринимали активных действий, сообщил канал.

Потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области за сутки составили более шести десятков человек; вскрыты и уничтожены различные вооружения и техника, а также восемь пунктов управления БПЛА, сообщил «Северный ветер».

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

«В Купянске российские войска отражают контратаки противника на западных окраинах города, ведут бои на восточном берегу Оскола. На Волчанском участке есть продвижение в центре Вильчи и в Лимане. В районе Хатнего ВС РФ занимают новые позиции», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, на Купянском участке российские войска зачищают «подконтрольную территорию города»; на восточном берегу Оскола идут ожесточенные позиционные бои; на западных окраинах Купянска ВСУ пытаются контратаковать; на плацдарме в районе Хатнего ВС РФ заняли новые позиции, продвинувшись по лесополосам.

«На Харьковском направлении ВС РФ теснят противника в центре Вильчи. В Лимане на отдельных участках продвинулись до 700 м», — добавил Царев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что известно об убийстве военнопленных под Харьковом

Следственный комитет России собрал доказательства участия украинских бойцов в расправе над 14 российскими военнопленными в Харьковской области в 2022 году. Информация об этом была обнародована в рамках оперативного совещания председателя СК России Александра Бастрыкина в Мариуполе.

«Обвинение заочно предъявлено Сергею Величко, Константину Немичеву, Виталию Посохову, Сергею Янголенко, Андрею Янголенко и Артему Субачеву. Все они объявлены в международный розыск», — говорится в публикации.

Также заочно предъявлено обвинение командиру 414-го отдельного батальона ударных БПЛА ВСУ Роберту Бровди. Он отдал подчиненным приказ о дистанционном минировании территории и автомобильных дорог в Курской области. В результате подрыва автомобиля погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева.

Кроме того, вскоре перед судом предстанут военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Артем Жура, Денис Сивц, Геннадий Труфин и Сергей Мищенко. В 2020 и 2021 годах они обстреляли из минометов село Саханка в ДНР.

наступления
ВС РФ
новости
Харьковская область
Егор Зверев
Е. Зверев
