05 декабря 2025 в 10:26

ВСУ убили 14 российских бойцов в Харьковской области

СК доказал причастность ВСУ к расправе над военнопленными в Харьковской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
СК собрал доказательства участия украинских бойцов в расправе над 14 российскими военнопленными в Харьковской области в 2022 году, сообщили в ведомстве. Информация об этом была обнародована в рамках оперативного совещания председателя СК России Александра Бастрыкина в Мариуполе.

Обвинение заочно предъявлено Сергею Величко, Константину Немичеву, Виталию Посохову, Сергею Янголенко, Андрею Янголенко и Артему Субачеву. Все они объявлены в международный розыск, — сказано в публикации.

Также заочно предъявлено обвинение командиру 414-го отдельного батальона ударных БПЛА ВСУ Роберту Бровди. Он отдал подчиненным приказ о дистанционном минировании территории и автомобильных дорог в Курской области. В результате подрыва автомобиля погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева.

Кроме того, вскоре перед судом предстанут военнослужащие 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ Артем Жура, Денис Сивц, Геннадий Труфин и Сергей Мищенко. В 2020 и 2021 годах они обстреляли из минометов село Саханка в ДНР.

Тем временем появилась информация, что в Курской области создадут объединенный мемориал жертвам фашизма XX века и неонацизма XXI века. Работа будет проводиться совместно с Российским военно-историческим обществом.

