Погода в Москве в субботу, 6 декабря: снега в этом месяце так и не увидим?

В столице снега ждать не стоит как минимум до середины декабря, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Что известно о погоде в Москве в субботу, 6 декабря, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 6 декабря

По словам Вильфанда, снег на следующей неделе выпадет только в некоторых регионах Московской области.

«Кое-где в Московской области температура чуть-чуть понизится в начале следующей недели, местами пройдут небольшие осадки. В отдельных местах снег припорошит поверхность, но не более одного сантиметра по высоте. Устойчивого снежного покрова на горизонте ближайших 10 дней [до середины декабря] в Москве по-прежнему не видно», — сказал он.

Кроме того, погода в столице в выходные и на следующей неделе будет соответствовать ноябрю по климату и температурным характеристикам.

«Если быть более конкретным, днем в субботу будет около 0 градусов, по области — до плюс 3. В ночь на воскресенье и понедельник ночные температуры будут отрицательными — до минус 2, а днем будет минус 1 — плюс 1 градус», — сообщил Вильфанд.

9 декабря и ночью 10 декабря в столице прогнозируется от 0 до минус 2 градусов, по области — до минус 4 градусов, а дневная температура составит около 0. Такая температура будет примерно на четыре градуса выше нормы.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус обещает в субботу, 6 декабря, более теплую погоду. По его словам, температура воздуха в столице составит сегодня плюс 2–4 градуса, по области 0 — плюс 5 градусов. Ветер юго-западный 2–7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 мм рт. ст., что выше нормы.

«В регионе сохранится облачная погода, небольшие дожди пройдут лишь местами и преимущественно в северных районах области, видимость будет ухудшена из-за дымки, ну а температурный фон останется на 3–4 градуса выше климатической нормы», — рассказал синоптик.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 6 декабря

По данным Леуса, сегодня Санкт-Петербург окажется в передней части приближающегося с запада циклона. Он станет причиной облачной погоды, вызовет дожди, по области местами с мокрым снегом.

Температура воздуха составит плюс 2–4 градуса, в Ленинградской области 0 — плюс 5 градусов. Ветер юго-восточный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

В воскресенье, 7 декабря, дожди, переходящие в мокрый снег, налипание мокрого снега, возможно формирование снежного покрова. Ночью плюс 1–3 градуса, днем 0 — плюс 2 градуса.

