ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 20:38

Известный драматург попался на контрабанде наркотиков в Японии

Драматурга Харриса арестовали в Японии по делу о контрабанде наркотиков

Джереми О. Харрис Джереми О. Харрис Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press
Номинированного на премию «Тони» драматурга Джереми О. Харриса арестовали по подозрению в контрабанде экстази, передает AP. Инцидент произошел 16 ноября на острове Окинава.

В издании отметили, что при драматурге было обнаружено 0,78 грамма МДМА. Он прилетел на остров в туристических целях. Полицейские занимаются дальнейшим расследованием дела и рассматривают вопрос о предъявлении обвинений. По предварительным данным, Харрис вез наркотики для личного использования.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что актриса Аглая Тарасова в РФ зарабатывает деньги, а за границей развлекается и курит вейп с запрещенными веществами.

Суд приговорил Тарасову к трем годам условно и штрафу в 200 тыс. рублей. Прокурор при этом запрашивал для актрисы 3,5 года условно. До этого он исключил необходимость изолировать артистку. Актрису обвинили в попытке провезти в Россию запрещенные вещества в электронной сигарете.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Япония
наркотики
контрабанда
США
