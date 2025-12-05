Мужчина попал под суд из-за многолетних оскорблений госслужащих Власти японского города требуют с местного жителя $25 тыс. за оскорбления

В японском городе Михама власти решили прибегнуть к судебным мерам после пяти лет постоянных обращений от одного жителя, передает Sora News. Мужчина старше 60 лет постоянно докучал администрацию города звонками, визитами и письмами, требуя невозможного и оскорбляя сотрудников.

В 2020 году японец обратился в мэрию с вопросом вне компетенции сотрудников. Ему корректно объяснили, что не могут помочь. Несмотря на это, он продолжал беспокоить администрацию, совершив более 800 звонков и писем в разные отделы с апреля по ноябрь.

Мужчина вел себя вызывающе: он постоянно оскорблял окружающих и выдвигал абсурдные требования, например, общаться исключительно с женщиной. Такое поведение значительно увеличивало нагрузку на сотрудников и угрожало их эмоциональному состоянию.

Городская ассамблея Михамы разрешила муниципалитету подавать иски на граждан за чрезмерные жалобы. Теперь с японца требуют $25 тыс. компенсации (более 1,9 млн рублей).

Ранее член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев напомнил об уголовной ответственности за оскорбление представителя власти при исполнении им должностных обязанностей. В подобных случаях нарушителю могут назначить штраф или исправительные работы.