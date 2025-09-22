«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 15:26

Россиянам рассказали, когда оскорбление может привести к уголовному делу

Адвокат Воропаев: оскорбление представителя власти карается по УК РФ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Оскорбление представителя власти при исполнении должностных обязанностей уголовно наказуемо, предупредил член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев. По его словам, переданным «Радио 1», в остальных случаях со злоумышленника могут потребовать компенсацию.

Отдельно хотелось бы выделить публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением. В этом случае уже предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа или исправительных работ, — предупредил Воропаев.

Он добавил, что если в высказывании отсутствуют прямые нецензурные выражения, то для установления его оскорбительного характера требуется назначить судебно-лингвистическую экспертизу. Если эксперты придут к выводу, что данное слово или фраза, использованные в конкретной ситуации, унижают честь и достоинство человека, это может быть расценено как оскорбление.

Ранее Советский районный суд Красноярска отменил штраф за оскорбление в дачном чате. Мировой суд оштрафовал женщину на пять тысяч рублей за отправку смайлика в виде клоуна в адрес другой участницы переписки.

адвокаты
компенсации
суды
Россия
