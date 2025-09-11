Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 10:23

Российский суд признал приемлемым смайлик в виде клоуна

Красноярский суд отменил штраф за слово «хабалка» и смайлик в виде клоуна

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Советский районный суд Красноярска отменил штраф за оскорбление в дачном Telegram-чате. Как следует из материалов по делу N 12-738/2025, ранее мировой суд оштрафовал женщину на 5000 рублей за использование слова «хабалка» и отправку смайлика в виде клоуна в адрес другой участницы чата.

Не представлено доказательств, что слово «хабалка» является неприличным (грубым), а также, что отправленное изображение эмодзи в виде клоуна является сравнением потерпевшей с клоуном, соответствующих заключений специалиста-лингвиста либо эксперта, свидетельствующих об оскорблении потерпевшей не представлен, — говорится в материалах.

Прокуратура изначально поддержала жалобу потерпевшей, посчитав эти выражения оскорбительными. Однако районный суд не усмотрел в действиях женщины состава административного правонарушения. Суд отметил, что отдельно взятый вульгаризм и смайлик не образуют полноценного оскорбления по статье 5.61 КоАП РФ. В итоге штраф женщине отменили.

Жительница Германии получила штраф в размере €1800 (166 тысяч рублей) за комментарий в соцсети. Поводом для санкции стали три смайлика с поднятым вверх большим пальцем, размещенные в ответ на публикацию о несовершеннолетней девушке, которая убила мужчину арабского происхождения, ранее изнасиловавшего ее.

Россия
Красноярск
суды
смайлики
оскорбления
штрафы
