06 декабря 2025 в 18:00

«Живут на грани»: для женщин придумали новый способ борьбы со стрессом

В Японии открыли комнаты ярости для борьбы со стрессом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
В Японии начали работу первые комнаты ярости — они позволяют постояльцам справиться со стрессом, передает The Guardian. По информации журналистов, особым спросом такие центры пользуются у женщин на фоне социокультурных особенностей страны.

Многие женщины живут на грани и стараются не терять лицо. Они не позволяют себе злиться открыто, но им нужна точка выброса эмоций, — рассказала владелица заведения Амелия Смьюинг.

Женщина уточнила, что первую такую комнату она создала для сына, страдающего от посттравматического стресса. Центр оказался настолько востребованным, что едва закрывает спрос. Его посетители приходят, чтобы облегчить боль разбитого сердца или справиться с тревожностью, рассказали журналисты.

Ранее психолог Анна Саркисян заявила, что техника трех точек, в ходе которой следует сосредоточиться на нескольких местах на теле, позволит снизить тревожность. При повышенном уровне стресса она также посоветовала практиковать дыхательные практики. В тревожном состоянии она порекомендовала делать вдох на четыре счета, задержку дыхания — на четыре и выдох — на восемь.

Япония
стресс
женщины
услуги
