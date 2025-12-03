Психолог раскрыла лучшие методы для снижения тревожности

Техника «трех точек», в ходе которой следует сосредоточиться на нескольких местах на теле, позволит снизить тревожность, заявила «Газете.Ru» психолог Анна Саркисян. При повышенном уровне стресса она также посоветовала дыхательные практики.

Выберите три точки на теле — например, колени и ладони. Сосредоточьтесь сначала на одной, потом добавьте вторую, затем третью. Удерживайте внимание на всех трех одновременно, но без напряжения. Это помогает «перезагрузить» мозг и выйти из потока тревожных мыслей, — пояснила Саркисян.

В тревожном состоянии она порекомендовала делать вдох на четыре счета, задержку дыхания — на четыре и выдох — на восемь. Еще один важный шаг в борьбе со стрессом — это самоанализ. В трудные моменты полезно разбирать свои чувства и выяснять причины их возникновения.

Ранее психолог Наталья Безус заявила, что дефицит света, снижение температуры, изменения в режиме дня и сна могут вызвать повышенную тревожность в зимний период. Кроме того, по ее словам, зимой люди чаще переживают из-за экономических и бытовых аспектов.