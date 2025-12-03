Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 12:28

Психолог раскрыла лучшие методы для снижения тревожности

Психолог Саркисян: сосредоточение на трех точках на теле снизит тревожность

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Техника «трех точек», в ходе которой следует сосредоточиться на нескольких местах на теле, позволит снизить тревожность, заявила «Газете.Ru» психолог Анна Саркисян. При повышенном уровне стресса она также посоветовала дыхательные практики.

Выберите три точки на теле — например, колени и ладони. Сосредоточьтесь сначала на одной, потом добавьте вторую, затем третью. Удерживайте внимание на всех трех одновременно, но без напряжения. Это помогает «перезагрузить» мозг и выйти из потока тревожных мыслей, — пояснила Саркисян.

В тревожном состоянии она порекомендовала делать вдох на четыре счета, задержку дыхания — на четыре и выдох — на восемь. Еще один важный шаг в борьбе со стрессом — это самоанализ. В трудные моменты полезно разбирать свои чувства и выяснять причины их возникновения.

Ранее психолог Наталья Безус заявила, что дефицит света, снижение температуры, изменения в режиме дня и сна могут вызвать повышенную тревожность в зимний период. Кроме того, по ее словам, зимой люди чаще переживают из-за экономических и бытовых аспектов.

психологи
расстройства
общество
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юный актер трагически погиб по дороге домой из школы
В Кремле раскрыли отношение России к работе США по Украине
В Кремле оценили риски для Европы из-за отказа от российского газа
Капитан «Локомотива» Баринов решил уйти в ЦСКА
Хабенский дал три совета для тех, кто только встает на путь волонтерства
Песков заявил об историческом шаге между США и Россией
Песков назвал условие для продуктивных переговоров с США по Украине
Лепс ответил на слухи о признании Кадышевой самой дорогой артисткой России
Песков раскрыл, когда может состояться телефонный разговор Путина и Трампа
В ВТБ рассказали об устойчивости бизнеса и роли банков сегодня
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 декабря: где сбои в России
«Из коррекционной школы»: раскрыты особенности юноши-убийцы из Прокопьевска
Китай осудил попытки Еврокомиссии использовать активы России
Песков ответил на вопрос об отказе Путина от мирного плана США
Психотерапевт объяснил, когда вреднее всего смотреть короткие видео
Прокурор попросил добавить Акунину еще год
Раскрыто, почему Трамп именно сейчас отменил подписанные при Байдене законы
Раскрыта причина жестокого убийства матери школьницей в Прокопьевске
В МИД РФ раскрыли, как Запад использует борьбу с терроризмом в своих целях
Невролог рассказала, с чем связана привычка трясти ногой
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.