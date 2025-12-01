День матери
01 декабря 2025 в 12:35

Психолог перечислила причины повышенной тревожности зимой

Психолог Безус: дефицит света в зимний период может повысить тревожность

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Дефицит света, снижение температуры, изменения в режиме дня и сна могут вызвать повышенную тревожность в зимний период, заявила «Газете.Ru» психолог Наталья Безус. Кроме того, по ее словам, зимой люди чаще переживают из-за экономических и бытовых аспектов.

Холод воздействует на физиологию организма. Снижение температуры активирует симпатическую нервную систему, ускоряя сердцебиение и повышая уровень адреналина. При этом из-за холода усиливается мышечное напряжение и дискомфорт, что может создать ощущение «готовности к угрозе» и тревожности, — объяснила Безус.

Она подчеркнула, что затраты на отопление, а также необходимость планирования бюджета на тепло и продукты могут вызвать у людей напряжение и тревожные мысли. Помимо этого, ситуацию зимой усугубляет ограничение передвижения в морозы. Это усиливает ощущение изоляции.

Ранее психолог Кристина Морозова заявила, что стресс является наиболее частой причиной возникновения тревожных сновидений. Она отметила, что такие сны полезны для психики.

