21 ноября 2025 в 10:39

Психолог объяснила, почему снятся кошмары

Психолог Морозова: стресс является причиной возникновения ночных кошмаров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Стресс является наиболее частой причиной возникновения ночных кошмаров, рассказала LIFE.ru психолог Кристина Морозова. Она отметила, что такие сны полезны для психики.

Хронический недосып и прерывистый сон также повышают вероятность тревожных сновидений. Недостаток сна сам по себе провоцирует кошмары и снижает способность организма справляться со стрессом. Любопытный факт — тревожные сны выполняют важную функцию для психики: они помогают перерабатывать дневные переживания и «репетируют» реакции на потенциально опасные ситуации, — рассказала Морозова.

Она посоветовала тем, кто часто сталкивается с кошмарами, ввести вечерние привычки для расслабления. По словам психолога, помогут легкое чтение, горячий напиток или дыхательные практики.

Ранее кардиолог Эминен Анени рассказала, что привычка спать ночью при включенном свете может привести к инфаркту. Она пояснила, что свет активирует симпатическую нервную систему, что повышает частоту сердечных ритмов.

