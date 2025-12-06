ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 20:15

Российские фильмы победили в Иране

Лукачевский, Кончаловский и Киселева отмечены наградами на фестивале «Фаджр»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Картина «Там, где танцуют стерхи» режиссера Михаила Лукачевского одержала победу на 43-м кинофестивале «Фаджр» в Иране в категории «Восточная перспектива» как лучший фильм, сообщило посольство России в Тегеране. Андрей Кончаловский и Елена Киселева получили приз за сценарий к ленте «Смотри на меня!».

Лауреатами фестиваля стали картина Михаила Лукачевского «Там, где танцуют стерхи» и Андрей Кончаловский с Еленой Киселевой за сценарий к фильму «Смотри на меня!», — сказано в сообщении.

Ранее министр культуры Ольга Любимова рассказала, что Министерство культуры поддержало 154 национальных фильма в рамках основного конкурса 2025 года. В число проектов вошли 41 анимационный и 50 художественных фильмов.

До этого кинорежиссер Алексей Герман — младший выразил мнение, что в списке лучших фильмов, составленных режиссером Квентином Тарантино, есть пропагандистские картины, например «Дюнкерк» Кристофера Нолана. Он отметил, что в топе режиссера много достойных фильмов.

