Российские фильмы победили в Иране Лукачевский, Кончаловский и Киселева отмечены наградами на фестивале «Фаджр»

Картина «Там, где танцуют стерхи» режиссера Михаила Лукачевского одержала победу на 43-м кинофестивале «Фаджр» в Иране в категории «Восточная перспектива» как лучший фильм, сообщило посольство России в Тегеране. Андрей Кончаловский и Елена Киселева получили приз за сценарий к ленте «Смотри на меня!».

Лауреатами фестиваля стали картина Михаила Лукачевского «Там, где танцуют стерхи» и Андрей Кончаловский с Еленой Киселевой за сценарий к фильму «Смотри на меня!», — сказано в сообщении.

Ранее министр культуры Ольга Любимова рассказала, что Министерство культуры поддержало 154 национальных фильма в рамках основного конкурса 2025 года. В число проектов вошли 41 анимационный и 50 художественных фильмов.

