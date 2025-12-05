Шальная императрица Пегова, новая жена Деревянко: новинки кино на неделю

Кинопрокат этой недели — редкий пример жанрового баланса: тут и историческое приключение, и мистический фарс и социальная драма. NEWS.ru рассказывает, какие новинки кино посмотреть в декабре 2025-го — от Екатериной Великой в XXI веке до нетипичного вестерна.

«Волчок»

Опасное путешествие, которое изменило все.

Для тех, кому нравится исторический сеттинг и фильмы о дружбе.

История разворачивается в конце XIX века. Тринадцатилетний дворянин Ваня Огарев спасается от убийц, нанятых его собственным дядей. Он бежит в Нижний Новгород и нанимает в защитники хмурого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Два человека из разных миров вынуждены пройти путь бок о бок — и ни один из них к этому не готов.

Премьера: 4 декабря в кинотеатрах.

В ролях: Евгений Ткачук, Юлия Хлынина, Марк-Малик Мурашкин, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Даниил Воробьев, Кирилл Полухин, Михаил Евланов, Андрей Пынзару, Федор Парамонов.

«Шальная императрица»

Екатерина Великая в Петербурге XXI века.

Подойдет тем, кто любит фильмы о попаданцах, атмосфере Петербурга и легком безумии в хорошем смысле.

Три подруги ради смеха проводят ритуал — и внезапно вызывают живую Екатерину II, буквально в короне и с имперскими манерами. Императрица тут же пытается разобраться в современных реалиях: пробует капучино, заказывает «карету» в телефоне, очаровывает клуб и удивляется, как устроена жизнь в XXI веке. Ритуал запускает цепочку событий, которые меняют правила игры, и шутка перестает быть смешной.

Премьера: 4 декабря в кинотеатрах.

В ролях: Ирина Пегова, Ангелина Стречина, Зоя Бербер, Алиса Стасюк, Кирилл Зайцев, Федор Гамалея, Илья Колецкий, Елизавета Гуреева, Сергей Бледных, Илья Старосельский.

«Семьянин»

Миллионер становится заложником своих желаний.

Для тех, кто любит психологические драмы о втором шансе и переоценке ценностей.

Герой празднует день рождения в одиночестве, перебирает с алкоголем и в сердцах требует у своего помощника «организовать ему семью к утру». Утром он действительно просыпается с женой, детьми и доказательствами того, что эта семья была у него всегда — по крайней мере, так утверждают все вокруг.

Премьера: 4 декабря в кинотеатрах.

В ролях: Павел Деревянко, Юлия Снигирь, Татьяна Орлова, Валерий Афанасьев, Павел Ворожцов, Александра Тихонова, Илья Лыков, Марк-Малик Мурашкин, Дарья Рожнова, Алина Чаплина.

«Золотое дно». Второй сезон

Продолжение ожесточенной борьбы за миллиарды.

Для тех, кто любит семейные саги со скандалами, крупными деньгами и моральными тупиками.

У Градовых начинаются еще более тяжелые времена: компания «Галактика» попадает под санкции, дела стремительно летят вниз, а на горизонте появляется новый хищник — Верещагин, региональный предприниматель, который после ссоры с Градовым-старшим пытается «отжать» все активы. В семье и так кипели конфликты за место руководителя, а теперь ставки повышаются. Для нас приготовили больше интриг и предательств.

Премьера: 4 декабря на «Иви», START.

В ролях: Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Игорь Гордин, Ростислав Бершауэр, Наталия Вдовина, Павел Попов, Ангелина Пахомова, Валерий Карпов, Александр Новин, Юрий Насонов.

«Покинутые»

Вестерн о маленьких людях, к которым неблагосклонна судьба.

Для тех, кто любит реалистичные вестерны без романтизации и истории о сопротивлении слабых сильным.

США, 1850-е. Коррумпированная элита забирает земли простых людей, у которых нет силы, голоса и права. Маргинальные семьи объединяются в клан, чтобы защитить свой дом и дать отпор богатой вдове, которая распоряжается властью, как личным оружием. Фильм жесткий, но честный.

Премьера: 4 декабря на Netflix.

В ролях: Ламар Джонсон, Лина Хиди, Лукас Тилл, Джиллиан Андерсон, Ник Робинсон, Диана Сильверс, Эшлинг Франчози, Эмбер Альварес, Райан Херст, Кэтлин Уэллс.

