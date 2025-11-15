Ирина Пегова похвасталась фигурой в ярком купальнике на отдыхе в Дубае

Российская актриса театра и кино Ирина Пегова продемонстрировала фигуру в купальнике во время отдыха в Дубае. На опубликованных в Instagram (деятельность в РФ запрещена) кадрах видно, как знаменитость прогуливается по пляжу в цветном монокини. Наряд эффектно подчеркивает зону декольте.

Дубай, неожиданные выходные, — написала Пегова.

Отмечается, что артистка отдыхает в ОАЭ с возлюбленным Сергеем Мариным. Пара в июне 2025 года появилась вместе на фестивале «Пилот». Звезда «Прогулки» и «СуперБобровых» призналась поклонникам, что в личной жизни у нее все отлично, и она счастлива.

