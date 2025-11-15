Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Ирина Пегова похвасталась фигурой в ярком купальнике на отдыхе в Дубае

Ирина Пегова Ирина Пегова Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Российская актриса театра и кино Ирина Пегова продемонстрировала фигуру в купальнике во время отдыха в Дубае. На опубликованных в Instagram (деятельность в РФ запрещена) кадрах видно, как знаменитость прогуливается по пляжу в цветном монокини. Наряд эффектно подчеркивает зону декольте.

Дубай, неожиданные выходные, — написала Пегова.

Отмечается, что артистка отдыхает в ОАЭ с возлюбленным Сергеем Мариным. Пара в июне 2025 года появилась вместе на фестивале «Пилот». Звезда «Прогулки» и «СуперБобровых» призналась поклонникам, что в личной жизни у нее все отлично, и она счастлива.

Ранее блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовала фото из ЗАГСа в черном платье. Она вышла замуж в декабре 2024 года, но тогда не делилась подробностями церемонии. Оказалось, что знаменитость заключила брак без присутствия свидетелей.

До этого стало известно, что 18-летняя дочь певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, известной как Глюкоза, решила кардинально изменить имидж. Девушка призналась, что истощена постоянными внутренними противоречиями. На опубликованных кадрах вместо короткой темной стрижки пользователи Сети заметили у нее длинные волнистые русые волосы.

