Актриса Снигирь присмотрела себе новый имидж

Актриса Юлия Снигирь продемонстрировала радикальную смену имиджа, опубликовав в соцсетях селфи с супругом Евгением Цыгановым. Звезда предстала перед подписчиками с прямым темным каре и вечерним макияжем, сделав кадры во время совместных съемок.

В детстве меня называли «худышкой», как одну из героинь бразильского сериала. Я стеснялась своих ног и не носила мини, — признавалась Снигирь в интервью «Газете.Ru».

Актриса, преодолевшая детские комплексы лишь во взрослом возрасте, с 2019 года состоит в браке с коллегой Цыгановым. У пары есть девятилетний сын Федор. До этого Снигирь восемь лет была замужем за Алексеем Снигирем, а Цыганов — в отношениях с актрисой Ириной Леоновой, родившей ему семерых детей.

