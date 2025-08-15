Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Актриса Снигирь присмотрела себе новый имидж

Актриса Снигирь примерила новый образ и снялась с мужем Цыгановым

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь Евгений Цыганов и Юлия Снигирь Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Юлия Снигирь продемонстрировала радикальную смену имиджа, опубликовав в соцсетях селфи с супругом Евгением Цыгановым. Звезда предстала перед подписчиками с прямым темным каре и вечерним макияжем, сделав кадры во время совместных съемок.

В детстве меня называли «худышкой», как одну из героинь бразильского сериала. Я стеснялась своих ног и не носила мини, — признавалась Снигирь в интервью «Газете.Ru».

Актриса, преодолевшая детские комплексы лишь во взрослом возрасте, с 2019 года состоит в браке с коллегой Цыгановым. У пары есть девятилетний сын Федор. До этого Снигирь восемь лет была замужем за Алексеем Снигирем, а Цыганов — в отношениях с актрисой Ириной Леоновой, родившей ему семерых детей.

Ранее телеведущая Юлия Высоцкая опубликовала в своем Telegram-канале трогательные снимки романтического свидания с 87-летним супругом Андреем Кончаловским в Париже. На кадрах видно, как пара сначала расположилась на летней веранде знаменитого парижского кафе Carette, а затем перешла в другое заведение. Их гастрономический выбор сочетал классические напитки (кофе и чай) с бокалом охлажденного шампанского.

