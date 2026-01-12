Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 15:06

Военэксперт ответил, есть ли у России ответ на сверхмощное оружие США

Военэксперт Сивков: система «Алабуга» может уничтожить новое оружие США

Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Российская система «Алабуга» способна нейтрализовать новое вооружение США, использованное при захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил NEWS.ru доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков. По его словам, американское оружие можно сжечь мощным электромагнитным импульсом.

Можно просто уничтожить станции [силовых РЭБ]. Другого варианта нет. Можно попытаться воздействовать на излучатель электромагнитных колебаний, сжечь его. Там имеется соответствующий преобразователь электромагнитной энергии в звуковую. Его можно сжечь силовой РЭБ. У нас есть система «Алабуга» — это боевая часть, которая срабатывает на большом расстоянии от места взрыва, выделяет очень мощный электромагнитный импульс, — поделился Сивков.

Он подчеркнул, что «Алабуга» отличается от обычных бомб тем, что активируется на обширной территории, охватывая десятки километров. По словам Сивкова, в результате такого срабатывания вся электроника, независимо от ее типа, выходит из строя под воздействием мощного электромагнитного импульса.

Ранее сообщалось, что в ходе операции по захвату Мадуро американские военные использовали неизвестное мощное оружие. Венесуэльские солдаты оказались в замешательстве, так как их и технику обезвредили.

США
Венесуэла
Россия
РЭБ
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дерзкий кабан обокрал рыбаков в Казахстане и попал на видео
Экспресс-курник «Ленивая радость» — заменит целый обед!
Нутрициолог предупредила о скрытой опасности продуктов с плесенью
Таксист из Саратова сдал в ломбард вещи клиента
Нейросеть назвала дату, когда Долина покинет квартиру в Хамовниках
«Современное Конго»: в Раде обратили внимание на пункт из плана Зеленского
Бывшего главу правительства Грузии приговорили к пяти годам лишения свободы
В Комитете здравоохранения дали советы, как обрести ресурс после каникул
«В омут с головой»: Тарханова разоткровенничалась о домашних родах
Шестилетний мальчик лишился пальца во время опасной забавы
Чеченский борец напал на победившего его соперника
ДТП с участием микроавтобуса и легковушки произошло под Калининградом
Жителя Кубани наказали за фото чулок со свастикой
Назван регион России с самыми высокими сугробами
Прохор Шаляпин раскрыл свое отношение к зумерскому сленгу
В Москве заметили необычных уборщиков
Нейросеть рассказала, когда найдут Усольцевых
Каратели ВСУ перед уходом из Селидово совершили массовое убийство жителей
Отец пятерых детей найден мертвым в доме знакомого в Новой Москве
В России заявили о необходимости изменений в военной доктрине
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.