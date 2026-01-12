Военэксперт ответил, есть ли у России ответ на сверхмощное оружие США

Российская система «Алабуга» способна нейтрализовать новое вооружение США, использованное при захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил NEWS.ru доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков. По его словам, американское оружие можно сжечь мощным электромагнитным импульсом.

Можно просто уничтожить станции [силовых РЭБ]. Другого варианта нет. Можно попытаться воздействовать на излучатель электромагнитных колебаний, сжечь его. Там имеется соответствующий преобразователь электромагнитной энергии в звуковую. Его можно сжечь силовой РЭБ. У нас есть система «Алабуга» — это боевая часть, которая срабатывает на большом расстоянии от места взрыва, выделяет очень мощный электромагнитный импульс, — поделился Сивков.

Он подчеркнул, что «Алабуга» отличается от обычных бомб тем, что активируется на обширной территории, охватывая десятки километров. По словам Сивкова, в результате такого срабатывания вся электроника, независимо от ее типа, выходит из строя под воздействием мощного электромагнитного импульса.

Ранее сообщалось, что в ходе операции по захвату Мадуро американские военные использовали неизвестное мощное оружие. Венесуэльские солдаты оказались в замешательстве, так как их и технику обезвредили.