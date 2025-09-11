Свадьба Цыганова, «Дракула» и «Лихие»: новинки кино 11–17 сентября

В кинотеатрах с 11 сентября: Евгений Цыганов женится на Евгении Леоновой, Калеб Лэндри Джонс становится вампиром, а Никита Кологривый — свидетелем убийства. На платформах стартуют второй сезон сериала «Лихие» и режиссерский дебют Ивана Добронравова. NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

«Семейное счастье»

Премьера: 11 сентября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Евгений Цыганов, Евгения Леонова, Юлия Снигирь, Ирина Розанова, Владислав Ценев, Мариэтта Цигаль-Полищук, Елена Морозова, Анвар Либабов, Полина Лиске, Миша Гурай.

Зачем смотреть: фильм по мотивам одноименного романа Льва Толстого.

В 17 лет оставшаяся без родителей Маша выходит замуж за опекуна Сергея Михайловича, друга ее покойного отца, и с надеждой переезжает в его имение. Но вместо ожидаемой идиллии она сталкивается с холодом свекрови и одиночеством из-за частых отъездов мужа, а монотонность деревенской жизни постепенно гасит ее радость.

Первые трещины в браке усиливаются после переезда в Петербург, где Маша попадает в вихрь светских приемов и обнаруживает, что знает о прошлом Сергея Михайловича гораздо меньше, чем думала. На фоне этого внимание блистательного маркиза становится для нее искушением, которое ставит под угрозу хрупкое равновесие их союза.

«Дракула»

Премьера: 11 сентября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Калеб Лэндри Джонс, Зои Блю, Кристоф Вальц, Матильда Де Анджелис, Хаймон Мария Буттингер, Йонас Макконен, Иван Франек, Джассем Мугари, Никита Маккоев, Янне Маттила.

Зачем смотреть: новый фильм Люка Бессона по знаменитой одноименной книге Брэма Стокера.

В XV веке молодой граф, потеряв жену и не выдержав горя, отвергает Бога и обрекает себя на вечное существование в облике вампира. Четыре столетия спустя, в Лондоне XIX века, он встречает женщину, поразительно похожую на его утраченную возлюбленную, и, охваченный безудержной одержимостью, начинает неотступно следовать за ней, стремясь вернуть образ прошлого.

«Беги»

Премьера: 11 сентября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Михаил Пореченков, Никита Кологривый, Даниил Спиваковский, Валентина Мазунина, Максим Костромыкин, Дана Мацюнскайте.

Зачем смотреть: криминальная комедия с Михаилом Пореченковым и Никитой Кологривым в главных ролях.

Вор-медвежатник Саша во время ограбления становится свидетелем убийства: хозяин дома Чернов хладнокровно расправляется с женой и замечает незваного гостя. Теперь Саше приходится спасаться бегством от безжалостного преследователя, балансируя между смертельной угрозой и отчаянной необходимостью успеть на утренник к сыну, ведь именно от этого зависят его брак и хрупкое будущее семьи.

«Три свадьбы и один побег»

Премьера: 11 сентября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Инга Оболдина, Полина Денисова, Роман Евдокимов, Арам Вардеванян, Юлия Волкова, Сослан Фидаров, Алексей Золотовицкий, Арина Желаева, Галина Денисенко, Вера Соловьева.

Зачем смотреть: комедия о девушке, которая мечтает поступить в театральный, и ее маме, которая очень хочет выдать дочерей замуж.

В абхазском селе Хуап живет дерзкая и мечтательная Амра, грезящая сценой и тайком подавшая документы в театральный вуз, тогда как семье объявила о медицинском. Ее мать Нуца, сосредоточенная на замужестве старших дочерей, резко отвергает мечту младшей и обещает заняться ее судьбой после того, как сестры найдут мужей. Обман раскрывается, и перед Амрой встает трудный выбор: ускорить свадьбы сестер ради собственной свободы или решиться на побег, чтобы самой проложить путь к мечте.

«Толерантность»

Премьера: 11 сентября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Захар Прилепин, Сергей Чонишвили, Дмитрий Миллер, Егор Баринов, Илья Любимов, Александр Лыков, Михаил Полицеймако, Виктория Полторак, Михаил Горевой, Дмитрий Белоцерковский.

Зачем смотреть: российский психологический триллер режиссера и сценариста Андрея Грачева.

Антология мрачных новелл, в которых судьбы разных людей ломаются под давлением политических решений и социальных перемен: размывание культурных основ, утрата уважения к религии и семье становятся фоном для цепи трагедий, оборачивающихся личными катастрофами и невосполнимыми потерями.

«Лихие. Второй сезон»

Премьера: 11 сентября.

Где смотреть: Okko.

В ролях: Артем Быстров, Егор Кенжаметов, Евгений Ткачук, Полина Максимова, Анна Завтур, Филипп Янковский, Гела Месхи.

Зачем смотреть: продолжение нашумевшей кинокартины Юрия Быкова.

Во втором сезоне Павел Лиховцев, привыкший жить охотой и пасекой, пытается воспитать старшего сына сильным и самостоятельным, но наступившие девяностые рушат привычный уклад: хозяйство гибнет, а вместе с ним и стабильность семьи. Сосед Юра предлагает Павлу уехать с ним в Хабаровск, уверяя, что в городе нужны надежные люди и там можно начать все заново, — решение, которое обещает переменить судьбу семьи.

«Никто не знает про Маньпупунер»

Премьера: 17 сентября.

Где смотреть: Okko.

В ролях: Александр Метелкин, Иван Федотов, Антон Момот, Татьяна Марахонич, Лира Кекеева.

Зачем смотреть: приключенческий мини-сериал — режиссерский дебют актера Ивана Добронравова.

Никита узнает о смертельной болезни и решается на рискованное путешествие к уральскому плато вместе с тремя школьными друзьями. Их ждут суровые испытания: дикая природа, столкновения с браконьерами, встреча с племенем манси и загадочным старцем, за которым тянется след исчезновений. Этот путь становится для них не только проверкой на выносливость, но и шагом к обретению внутренней силы и веры в завтрашний день.

