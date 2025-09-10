Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 16:50

Секси-плащ Максимовой, Паулина Андреева в черном: фото с премьеры «Лихих»

Полина Максимова на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве. Полина Максимова на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве. Фото: Start/Okko

В московском кинотеатре «Художественный» прошла светская премьера сериала Юрия Быкова «Лихие. Глава вторая». По красной дорожке прошлись Паулина Андреева, Полина Максимова, Гела Месхи, Елена Ханга, Мариам Тилляева с возлюбленным, Артем Быстров, жена Юрия Колокольникова Вильма Кутавичюте, Иван Добронравов, Анна Котова, Дмитрий Чеботарев, Даниил Воробьев и многие другие.

Актрисы по традиции выгуляли на премьере лучшие наряды. Паулина Андреева предпочла образ в черном цвете, Полина Максимова вышла в свет в стильном бордовом секси-плаще с поясом, Анна Котова выбрала платье с открытыми плечами

В «Лихих. Глава вторая» бывший лесник Павел Лиховцев, которого сыграл Артем Быстров, и его сын Женя едут в командировку в Москву, чтобы помочь боссу на встрече с столичным криминальным авторитетом. Это путешествие будет испытанием на прочность для обоих героев.

Фото с премьеры сериала «Лихие. Глава вторая» — в галерее NEWS.ru.

Антон Денисенко на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Антон Денисенко на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Фото: Start/Okko
Александр Обласов на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Александр Обласов на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Фото: Start/Okko
Артем Быстров на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Артем Быстров на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Фото: Start/Okko
Анна Котова на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Анна Котова на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Фото: Start/Okko
Святослав Рогожан и Мила Ершова на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Святослав Рогожан и Мила Ершова на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Фото: Start/Okko
Денис Чеботарев на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Денис Чеботарев на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Фото: Start/Okko
Иван Добронравов на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Иван Добронравов на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Фото: Start/Okko
Елена Николаева на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Елена Николаева на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Фото: Start/Okko
Даниил Воробьев на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Даниил Воробьев на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Фото: Start/Okko
Гела Месхи на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Гела Месхи на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Фото: Start/Okko
Карен Адамян на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Карен Адамян на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Фото: Start/Okko
Гавриил Гордеев на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Гавриил Гордеев на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Фото: Start/Okko
Марина Васильева на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Марина Васильева на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Фото: Start/Okko
Олег Гаас на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Олег Гаас на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Фото: Start/Okko
Олег Васильков на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Олег Васильков на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Фото: Start/Okko
Савелий Кудряшов на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Савелий Кудряшов на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Фото: Start/Okko
Ольга Веникова на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Ольга Веникова на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Фото: Start/Okko
Петр Буслов на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Петр Буслов на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Фото: Start/Okko
Паулина Андреева на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Паулина Андреева на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Фото: Start/Okko
кино
фото
сериалы
Паулина Андреева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пугачева хочет превратить свой замок в музей любви
Варить не нужно: хреновина с помидорами за считаные минуты
Россиянам рассказали о самых выгодных вкладах
Футбольный клуб из Махачкалы выставили на продажу
Трехлетний мальчик получил ожоги из-за взорвавшегося смартфона Xiaomi
Hyundai рассматривает возможность возвращения на российский рынок
Дорожники выплатят более 200 тысяч рублей за ремонт машины губернатора
Польша обвинила РФ в ночной атаке дронами: как все было на самом деле
«Подтачивает режим»: депутат о роли Дурова в протестах во Франции
Европейский суд поставил точку в вопросе снятия санкций с Романа Абрамовича
Юбилей, сильное похудение, суд за квартиру: как живет певица Лариса Долина
В России зарегистрирован товарный знак Xiaomi для напитков и сладостей
Бывший замгубернатора Курской области расплакался в суде
Продюсер объяснил небывалый интерес зумеров к песне Газманова «Загулял»
Нарушение ПДД может обернуться жестким наказанием для иностранцев в России
Россия предложила Польше совместно прояснить ситуацию с БПЛА
«Милости просим»: Бородин высказался о возможном возвращении Пугачевой в РФ
Названа проверенная диета, которая позволит уменьшить риск инфаркта
Бывшего вице-губернатора Самарской области осудили на шесть лет
В Госдуме объяснили странные публикации и заявления Трампа
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Три яблока и полстакана муки — через 30 минут едим сочный пирог
Общество

Три яблока и полстакана муки — через 30 минут едим сочный пирог

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.