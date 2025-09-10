Секси-плащ Максимовой, Паулина Андреева в черном: фото с премьеры «Лихих»
Полина Максимова на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Фото: Start/Okko
В московском кинотеатре «Художественный» прошла светская премьера сериала Юрия Быкова «Лихие. Глава вторая». По красной дорожке прошлись Паулина Андреева, Полина Максимова, Гела Месхи, Елена Ханга, Мариам Тилляева с возлюбленным, Артем Быстров, жена Юрия Колокольникова Вильма Кутавичюте, Иван Добронравов, Анна Котова, Дмитрий Чеботарев, Даниил Воробьев и многие другие.
Актрисы по традиции выгуляли на премьере лучшие наряды. Паулина Андреева предпочла образ в черном цвете, Полина Максимова вышла в свет в стильном бордовом секси-плаще с поясом, Анна Котова выбрала платье с открытыми плечами
В «Лихих. Глава вторая» бывший лесник Павел Лиховцев, которого сыграл Артем Быстров, и его сын Женя едут в командировку в Москву, чтобы помочь боссу на встрече с столичным криминальным авторитетом. Это путешествие будет испытанием на прочность для обоих героев.
Фото с премьеры сериала «Лихие. Глава вторая» — в галерее NEWS.ru.
Антон Денисенко на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Фото: Start/Okko
Александр Обласов на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Фото: Start/Okko
Артем Быстров на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Фото: Start/Okko
Анна Котова на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Фото: Start/Okko
Святослав Рогожан и Мила Ершова на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Фото: Start/Okko
Денис Чеботарев на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Фото: Start/Okko
Иван Добронравов на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Фото: Start/Okko
Елена Николаева на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Фото: Start/Okko
Даниил Воробьев на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Фото: Start/Okko
Гела Месхи на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Фото: Start/Okko
Карен Адамян на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Фото: Start/Okko
Гавриил Гордеев на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Фото: Start/Okko
Марина Васильева на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Фото: Start/Okko
Олег Гаас на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Фото: Start/Okko
Олег Васильков на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Фото: Start/Okko
Савелий Кудряшов на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Фото: Start/Okko
Ольга Веникова на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Фото: Start/Okko
Петр Буслов на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Фото: Start/Okko
Паулина Андреева на красной дорожке премьерного показа сериала «Лихие. Глава вторая» в кинотеатре «Художественный» в Москве.
Фото: Start/Okko