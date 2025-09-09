Полина Максимова объяснила моду на 90-е в российском кино

Мода на 1980-е и 1990-е годы в российском кинематографе обусловлена потребностью раскрыть правду об этом времени, заявила NEWS.ru актриса Полина Максимова. Она подчеркнула, что пока люди помнят это время, о нем надо говорить.

Грубо говоря, если Папанов, Шукшин, Бурков — это люди, которые прошли войну и понимали, как говорить про войну, и это делали прекрасно и убедительно, мы до сих пор смотрим. Пока мы помним эту историю, надо ее транслировать, — сказала Максимова.

Ранее помощник президента России и экс-министр культуры Владимир Мединский заявил, что британский кинорежиссер Гай Ричи снял фильм «Переводчик» без души и исключительно ради денег. В ходе делового завтрака на Восточном экономическом форуме он оценил картину на три балла.

Кроме того режиссер Никита Михалков на Восточном экономическом форуме во Владивостоке считает, что фильм «Анора» Шона Бейкера, который стал главным триумфатором премии «Оскар» в 2025 году, является слабым. По его словам, кинокартина кажется ему «очень средней по художественной линии».