«Вобла воблой»: Высоцкая похвасталась свиданием в Париже с Кончаловским Высоцкая провела романтический день в Париже с 87-летним Кончаловским

Телеведущая Юлия Высоцкая опубликовала в своем Telegram-канале трогательные снимки романтического свидания с 87-летним супругом Андреем Кончаловским в Париже. Эти кадры стали продолжением серии жизнерадостных публикаций актрисы, демонстрирующих ее отдых за границей.

Вы хотите в Париж? Я всегда хочу в Париж. Долгие прогулки по набережным, булочка с яблоком из кафе Carette — по форме вобла воблой, а на вкус лучше не бывает... и, конечно, любимый рядом, — подписала фото Высоцкая.

На кадрах видно, как пара сначала расположилась на летней веранде знаменитого парижского кафе Carette, а затем перешла в другое заведение. Их гастрономический выбор сочетал классические напитки (кофе и чай) с бокалом охлажденного шампанского.

Ранее сообщалось, что выручка юридических лиц, в которых Высоцкая принимает участие, по итогам 2024 года составила 139 млрд рублей, прибыль за этот же период превысила 5 млрд рублей. Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что основной объем выручки обеспечивают компании аптечного сегмента. Он добавил, что структура бизнеса телеведущей — это не «странность», а продуманная и легальная модель инвестирования, основанная на синергии медийного личного бренда с эффективной розничной сетью.