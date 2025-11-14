Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 18:49

Высоцкая раскрыла, как мемы о ее готовке сказались на бизнесе

Высоцкая: мемы о неудачных блюдах нанесли репутационный ущерб бизнесу

Юлия Высоцкая
Ведущая программы «Едим дома» Юлия Высоцкая призналась, что мемы с ее кулинарными экспериментами нанесли репутационный ущерб бизнесу. В интервью журналистке Лауре Джугелим на Fametime TV актриса рассказала, что ее удивило, что многие публичные личности всерьез обсуждали показанные в передаче неудачные блюда.

С точки зрения бизнеса мы ощутили [негативные последствия]. Партнеры, какие-то люди, которые, может быть, рассматривали нас как партнеров, не захотели иметь отношения к такому негативу. Репутационные риски у нас были, — рассказала Высоцкая.

Ранее телеведущая рассказала, что за все годы работы в программе «Едим дома!» было всего два провальных эпизода. Один из них, снятый в пандемию, связан с неудачным шашлыком, а другой — с горелыми помидорами. Высоцкая объяснила, что во время съемок старалась сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям, поскольку ее оператор отказался надеть маску.

Позже Высоцкая заявила, что сырники, которые она готовила в рамках программы «Едим дома!», получились действительно вкусными. По словам телеведущей, в то время они выпускали «живую программу», где не было консультантов и профессиональных поваров, которые бы все объясняли в процессе.

