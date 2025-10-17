Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 15:13

«Действительно отличные»: Высоцкая ответила всем хейтерам ее сырников

Высоцкая заявила, что приготовленные ею сырники были действительно вкусными

Юлия Высоцкая Юлия Высоцкая Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Юлия Высоцкая в интервью журналу «Соловей» заявила, что сырники, которые она готовила в рамках программы «Едим дома!», получились действительно вкусными. По словам телеведущей, в то время они выпускали «живую программу», где не было консультантов и профессиональных поваров, которые бы все объясняли в процессе.

Это было много лет назад. Тогда мы выпускали живую программу. <…> Вообще-то, сырники действительно отличные: сверху — карамельная хрустящая корочка, внутри — нежный, текучий творожный крем, — отметила знаменитость.

Ранее телеведущая рассказала, что за все годы работы в программе «Едим дома!» было всего два провальных эпизода. Один из них, снятый в пандемию, связан с неудачным шашлыком, а другой — с горелыми помидорами. Высоцкая объяснила, что во время съемок старалась сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям, поскольку ее оператор отказался надеть маску.

До этого Высоцкая объявила о старте сезонной программы восстановления организма, полностью отказавшись от кофе, сахара и алкоголя. В личном блоге артистка подробно описала новый рацион, включающий овощи, супы-пюре и кисломолочные продукты.

Юлия Высоцкая
знаменитости
программы
актрисы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин обсудил освоение богатств морского дна
В РЖД объяснили решение о сокращении управленческого персонала
Вышла русскоязычная озвучка S.T.A.L.K.E.R. 2
Суд выпустил сына Каддафи на свободу после 10 лет под арестом
Стало известно, сколько детских кружков открыли в Подмосковье в этом году
«Оказались на голову выше»: военэксперт ответил на критику российского Т-14
Иеромонах оказался за решеткой после «респекта» РДК
Юрист раскрыл безопасный способ передать квартиру детям
Суд вынес приговор по делу об убийстве мэра Дзержинского в 2006 году
«По 5000 рублей»: экс-футболист рассказал о попытке сыграть договорной матч
Считавшийся потухшим 710 тысяч лет вулкан проснулся в Иране
Вороны камнями бьют стекла машин в российском городе
Волонтер разнес версию о том, что семью Усольцевых в тайге растерзал хищник
Хоккеист из «Сибири» перешел в «Металлург»
Еще 16 человек задержали в Грузии за попытку штурма президентского дворца
Ученые раскрыли тайну выбрасывающихся на берег дельфинов
Экономист рассказал, чьи банковские счета могут быть заблокированы
«Кремлевский астролог» объяснил, почему перестал работать с политиками
Богомолов жестко прошелся по российским актерам
Каждый пятый рубль региональных доходов придется на столицу
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.