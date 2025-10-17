«Действительно отличные»: Высоцкая ответила всем хейтерам ее сырников Высоцкая заявила, что приготовленные ею сырники были действительно вкусными

Актриса Юлия Высоцкая в интервью журналу «Соловей» заявила, что сырники, которые она готовила в рамках программы «Едим дома!», получились действительно вкусными. По словам телеведущей, в то время они выпускали «живую программу», где не было консультантов и профессиональных поваров, которые бы все объясняли в процессе.

Это было много лет назад. Тогда мы выпускали живую программу. <…> Вообще-то, сырники действительно отличные: сверху — карамельная хрустящая корочка, внутри — нежный, текучий творожный крем, — отметила знаменитость.

Ранее телеведущая рассказала, что за все годы работы в программе «Едим дома!» было всего два провальных эпизода. Один из них, снятый в пандемию, связан с неудачным шашлыком, а другой — с горелыми помидорами. Высоцкая объяснила, что во время съемок старалась сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям, поскольку ее оператор отказался надеть маску.

До этого Высоцкая объявила о старте сезонной программы восстановления организма, полностью отказавшись от кофе, сахара и алкоголя. В личном блоге артистка подробно описала новый рацион, включающий овощи, супы-пюре и кисломолочные продукты.