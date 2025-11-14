Высоцкая раскрыла, как борется за жизнь дочери спустя 12 лет ее комы

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая продолжает бороться за жизнь дочери Марии, которая находится в коме 12 лет, передает Fametime TV. По ее словам, других вариантов нет, и нужно небольшими шагами идти вперед. Российские врачи продолжают помогать поддерживать состояние Марии.
Мы попали в аварию, Маруся была не пристегнута на заднем сиденье и тяжело пострадала. Надо бороться. Других вариантов нет. Небольшими шагами, но надо идти вперед. Мы боремся, у нас идет жизнь, как она может идти, — поделилась знаменитость.
Высоцкая подчеркнула, что будет бороться до самого конца. Актриса поблагодарила медиков, которые помогают в реабилитации. При этом семья все время пробует новое, но это, отметила телеведущая, нелегко дается.
Высоцкая и ее супруг, режиссер Андрей Кончаловский, попали в аварию в 2013 году во Франции. Муж актрисы был за рулем. При этом супруги почти ничего не рассказывают о состоянии дочери.
Ранее стало известно, что Кончаловский и Высоцкая удочерили девочку Соню. Ребенку четыре года, и все это время супруги скрывали новость о прибавлении в семействе.