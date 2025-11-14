Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Соне четыре года»: Кончаловский и Высоцкая снова стали родителями

Fametime TV: Кончаловский и Высоцкая удочерили девочку Соню

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актриса Юлия Высоцкая рассказала, что они с режиссером Андреем Кончаловским удочерили девочку — Соню. По ее словам, которые передает Fametime TV, звездная пара четыре года скрывала новость о прибавлении в семье.

Часто думали о том, чтобы усыновить или удочерить кого-то. И вот недавно у нас появилось такое чудо — Соня. Соне четыре года. Мы сильно не прятались, но и не афишировали, — заявила Высоцкая.

Ранее телеведущая рассказала, что за все годы работы в программе «Едим дома!» было всего два провальных эпизода. Один из них, снятый в пандемию, связан с неудачным шашлыком, а другой — с горелыми помидорами. Высоцкая объяснила, что во время съемок старалась сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям, поскольку ее оператор отказался надеть маску.

До этого Высоцкая объявила о старте сезонной программы восстановления организма, полностью отказавшись от кофе, сахара и алкоголя. В личном блоге артистка подробно описала новый рацион, включающий овощи, супы-пюре и кисломолочные продукты.

