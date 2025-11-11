Легендарный советский режиссер выдал дочь замуж за оператора

Дочь советского и российского режиссера Андрея Кончаловского писательница Елена вышла замуж и поделилась кадрами со свадебной церемонии на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Ее супругом стал оператор Олег Кольский.

Пара расписалась в Дворце бракосочетания № 1 в Москве. Кончаловская надела белый удлиненный жакет и брюки, а жених — классический черный костюм.

Ранее сообщалось, что художница и актриса Мария Кончаловская объявила о разводе с Никитой Кузьминым после безуспешных попыток найти компромисс и спасти отношения. Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского вышла за Кузьмина в 19 лет. По словам 24-летней девушки, желание развестись стало обоюдным. Мария рассказала, что супруг часто бывал в командировках и раздумывал о переезде в другую страну, но она не хотела покидать Россию.

До этого стало известно, что блогер Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом после 13 лет брака. У пары растут четверо детей. Адвокат блогера от комментариев отказался, причины расставания супругов на данный момент неизвестны.