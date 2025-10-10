Дочь Кончаловского уходит от мужа

Художница и актриса Мария Кончаловская объявила о разводе с Никитой Кузьминым после безуспешных попыток найти компромисс и спасти отношения, сообщает издание The Voice Mag. Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского вышла за Кузьмина в 19 лет. По словам 24-летней девушки, желание развестись стало обоюдным.

Вы знаете, с супругом мы разводимся. Ну так получилось. К данному решению пришли обоюдно, скандалов не было, — сказала Мария.

По словам артистки, их чувства с Кузьминым «были нежными и искренними», они пытались сохранить брак, но пришли к решению «пойти разными дорогами». Мария рассказала, что супруг часто бывал в командировках и раздумывал о переезде в другую страну, но она не хотела покидать Россию.

Дочь режиссера указала, что у нее нет разочарования в любви. Она по-прежнему считает, что нет ничего прекраснее семьи и назвала браки — единственным, для чего «соединяются мужчина и женщина».

Молочный муж выпал — вот и все, — пошутила она.

Ранее стало известно, что блогер Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом после 13 лет брака. У пары растет четверо детей. Адвокат блогера от комментариев отказался, причины расставания супругов на данный момент неизвестны.