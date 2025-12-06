Disney перевыпустит классику Лукаса в 2027 году Оригинальная версия «Звездных войн» 1977 года выйдет в повторный прокат

Кинокомпания Disney объявила о перевыпуске оригинальной кинотеатральной версии фильма «Звездные войны» 1977 года в честь 50-летия франшизы, сообщает The Verge. Релиз отреставрированной картины Джорджа Лукаса запланирован на 19 февраля 2027 года.

Список стран, где фильм будет показан, пока не раскрывается. Это будет первым широким прокатом оригинальной версии без изменений с декабря 1978 года. Единственным исключением стал недавний показ на фестивале Британского института кино (BFI). Издание также отмечает, что в преддверии повторного выхода первых «Звездных войн» компания Disney выпускает в кинотеатрах «Мандалорца» и «Грогу». Премьера запланирована на 22 мая 2026 года. Еще один фильм, «Звездные войны: Истребитель» с актером Райаном Гослингом в главной роли, выйдет в кинотеатрах 28 мая 2027 года.

Ранее Netflix сообщил, что фильм «Острые козырьки. Бессмертный человек», основанный на популярном британском сериале, появится в кинотеатрах 6 марта 2026 года. Главную роль Томаса Шелби вновь исполнит Киллиан Мерфи, сыгравший его во всех шести сезонах оригинального проекта.