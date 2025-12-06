ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 19:58

Студент поджег спящего пассажира метро

Mirror: в Нью-Йорке студент старшей школы поджег в метро спящего мужчину

Фото: Valentin Wolf/search//Global Look Press
В Нью-Йорке арестовали 18-летнего студента Хирама Карреро, который поджег спящего пассажира в метро, передает The Mirror. Молодой человек бросил подожженную бумагу рядом с 56-летним мужчиной. В результате он получил серьезные ожоги.

Окружной судья Валери Капрони назвала преступление «отвратительным» и выразила недоумение по поводу мотивов поступка Карреро. Адвокат обвиняемого заявил, что Карреро живет вместе с матерью, которая является инвалидом, и выполняет для нее роль основного опекуна.

Женщина присутствовала на судебном процессе, но отказалась отвечать на вопросы журналистов. Если Карреро будет признан виновным, ему может грозить не менее семи лет лишения свободы.

Ранее в Тюмени двое мужчин убили и сожгли перекупщика автомобилей, чтобы завладеть его машинами. Злоумышленники представились покупателями и во время демонстрации автомобиля нанесли мужчине ножевые ранения. После этого они уехали на угнанных машинах в безлюдное место, где подожгли одну из них. Подозреваемых удалось задержать.

США
поджоги
люди
метро
