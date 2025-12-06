Студент поджег спящего пассажира метро

В Нью-Йорке арестовали 18-летнего студента Хирама Карреро, который поджег спящего пассажира в метро, передает The Mirror. Молодой человек бросил подожженную бумагу рядом с 56-летним мужчиной. В результате он получил серьезные ожоги.

Окружной судья Валери Капрони назвала преступление «отвратительным» и выразила недоумение по поводу мотивов поступка Карреро. Адвокат обвиняемого заявил, что Карреро живет вместе с матерью, которая является инвалидом, и выполняет для нее роль основного опекуна.

Женщина присутствовала на судебном процессе, но отказалась отвечать на вопросы журналистов. Если Карреро будет признан виновным, ему может грозить не менее семи лет лишения свободы.

