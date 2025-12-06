ТИЭФ'25
06 декабря 2025

«Европейский диктат не нужен»: в Иране назвали сферы сотрудничества с РФ

Иранские компании заинтересованы в сотрудничестве с новыми регионами России. Об этом в интервью NEWS.ru сообщил генеральный директор компании «РИ-Групп» (Иран) Зареи Али в рамках II Международного Таврического инвестиционно-экономического форума (ТИЭФ-2025). По его словам, для успешного развития совместных проектов необходимо решить некоторые технические вопросы.

— Насколько Иран готов работать с историческими регионами России?

— В Иране очень много людей и компаний готовы принимать участие в проектах в новых регионах России. Только надо их информировать. Также необходимо, чтобы Российская Федерация и Иран оказывали поддержку. В частности, помогли решить вопросы по банковским расчетам. Как только руководство двух государств найдет решение, наши люди готовы развивать сотрудничество, совместные проекты.

— Какие сферы сотрудничества вы считаете самыми перспективными?

— Автопром, промышленность в целом, сельское хозяйство, туристическая сфера. Считаю, что по этим направлениям наши страны могут очень хорошо развивать сотрудничество.

— А вы сами в какой сфере работаете?

— Мы уже 10 лет занимаемся производством автозапчастей. В 2021 году я предлагал АвтоВАЗу запустить с Ираном совместный проект, разработать автомобиль на основе «Лады». А сегодня, когда введено эмбарго ЕС на грузовые автомобили, Россия и Иран могут самостоятельно такие автомобили производить. Нам не нужны никакие европейские партнеры, которые будут диктовать условия.

