«Нужны герои»: на ТИЭФ-2025 рассказали о роли массмедиа в новых регионах

Роль массмедиа в новых регионах России заключается в том, чтобы через истории ярких героев рассказывать, что государство делает для развития этих субъектов. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал заместитель руководителя «Мастерской новых медиа» Сергей Леваненков в рамках II Международного Таврического инвестиционно-экономического форума (ТИЭФ-2025). По его словам, задача медиа состоит в том, чтобы популяризировать истории этих героев.

— Нам крайне необходимо объяснять, что государство делает для развития наших исторических регионов и вообще всей нашей страны. И для этого нам нужны истории героев, чтобы через них, через то, что они делают на местах, показывать те самые государственные задачи, которые у нас сейчас есть.

И роль новых медиа заключается в том, чтобы об этих историях, о тех людях, которые развивают территории вокруг себя, занимаются полезной деятельностью в исторических регионах, и не только в исторических регионах, чтобы медиа истории этих героев популяризировали, чтобы они становились известнее, чтобы на их историях учились наши дети. И те люди, которым интересно и важно, что происходит в этих регионах.

— Какой этот тип нового героя, что это за человек?

— Нельзя под одну гребенку грести. Нам герои нужны разные. Нам нужны герои-предприниматели, если мы говорим, что сейчас бизнес-инвестиции приходят в исторические регионы. Нам нужны строители, те люди, которые физически приезжают в наши исторические регионы и строят инфраструктуру. Нам нужны учителя, врачи, социальные работники — те, кто непосредственно занимается обучением наших детей, те, кто занимается развитием медицины. Нам нужны ученые, люди, которые двигают прогресс, науку и так далее и так далее.

То есть здесь нет единого стандарта. Но самое главное — мы очень часто концентрируемся на новостном поводе, на том, что делает человек. Но очень редко рассказываем, что за люди стоят за теми самыми разработками и вообще за всей той работой, о которой мы узнаем из новостей.

То есть нам не хватает примера, на котором бы люди могли учиться, которому бы хотелось подражать, чтобы хотелось становиться таким же, как он. Нам нужно максимально менять стандарты, чтобы за каждой полезной деятельностью стоял человек, чтобы мы этого человека видели, чтобы мы на его примере учились.

— Какие площадки наиболее эффективны для продвижения таких историй, таких людей?

— Все площадки. Это соцмедиа, платформы и так далее. Здесь же вопрос контента нам очень важен. Но, создавая через новостные поводы в медиа этих героев, нам очень важно потом рассказать, что сделано хорошего. Допустим, человек что-то изобрел или занимается производством компьютеров. Следующим этапом нам очень важно, чтобы этот человек становился героем фильмов, сериалов. Это уже оформленный контент — на ПК, в онлайн-кинотеатре и так далее. Поэтому все площадки нужны, все площадки важны. Здесь вопрос формата и аудитории.

