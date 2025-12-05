ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 12:22

Власти Херсонской области назвали главный приоритет бизнеса в регионе

Замгубернатора Боделан: приоритетом херсонского бизнеса является победа в СВО

Владимир Боделан Владимир Боделан Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Поддержка победы в конфликте на Украине и восстановление региона должны быть главными приоритетами для бизнеса в Херсонской области, заявил заместитель губернатора Владимир Боделан на Таврическом инвестиционно-экономическом форуме 2025. Он пояснил, что любой бизнес, появляющийся на этих территориях, должен в первую очередь понимать общую стратегическую цель, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы должны совместно восстановить регион, мы должны совместно как можно быстрее интегрироваться в систему Российской Федерации. И, конечно же, каждый этот бизнес, опять же, патриотически настроенный бизнес, он должен понимать, что сегодня приоритетность зарабатывания денег ставится на второй план, — сказал Боделан.

Замгубернатора указал, что бизнесу сейчас важно выстроить свою работу так, чтобы сохранить средства и предприятия и при этом иметь долгосрочные перспективы. По его словам, предприниматели, которые сейчас окажут поддержку государству в восстановлении региона, в будущем могут рассчитывать на ответную помощь. Он заключил, что без создания подобных взаимных условий в дальнейшем будет сложно говорить о полноценной поддержке бизнеса.

Ранее Боделан заявил, что иностранные инвесторы, несмотря на угрозу западных санкций, с интересом относятся к сотрудничеству с Херсонской областью. По его словам, на данный момент существует сложность нахождения на территории, где проводится специальная военная операция.

Россия
Херсонская область
бизнес
спецоперация
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Павел Селезнев
П. Селезнев
Андрей Веселов
А. Веселов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирошник раскрыл в подробностях, что творят ВСУ в районе Красноармейска
Доминирование рубля: курсы валют сегодня, 5 декабря: доллар, евро и юань
Наступление ВС РФ на Харьков 5 декабря: ТОС выжигают войска, бойня в Вильче
Иммунолог ответила, как избежать аллергии на искусственную ель
Прямая линия с Путиным: когда в 2025 году, во сколько, как задать вопрос
В одном регионе первыми начнут уборку снега с помощью ИИ
Политолог ответил, почему США могут помешать плану ЕК изъять активы России
Захарова обвинила НАТО в уничтожении нормальных контактов с Россией
Мирошник объяснил нелюбовь Киева к коммунистам и священникам
Магнитные бури сегодня, 5 декабря: что будет завтра, перепады настроения
В «Ахмате» предрекли, чем завершится президентство Зеленского для Украины
В МИД РФ озвучили, как Россия разоблачает западных покровителей Киева
«Хотим расширять бизнес в новых регионах РФ: представитель Robohall о ТИЭФ
Адвокат объяснил, как Лурье может получить от Долиной свыше 112 млн рублей
Стало известно, кто мог расстрелять молившуюся бабушку на дороге в Купянске
Росгвардия показала, как проходила проверка элитного рехаба-концлагеря
Корстин объяснила успешный старт МБА в сезоне Единой лиги ВТБ
В Асбесте на дорогу сошла лавина из мертвых кур
«Топчут демократию»: в США признали наличие противоречий с Европой
Бузова дала предновогодний совет россиянам
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.