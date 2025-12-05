Власти Херсонской области назвали главный приоритет бизнеса в регионе

Поддержка победы в конфликте на Украине и восстановление региона должны быть главными приоритетами для бизнеса в Херсонской области, заявил заместитель губернатора Владимир Боделан на Таврическом инвестиционно-экономическом форуме 2025. Он пояснил, что любой бизнес, появляющийся на этих территориях, должен в первую очередь понимать общую стратегическую цель, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы должны совместно восстановить регион, мы должны совместно как можно быстрее интегрироваться в систему Российской Федерации. И, конечно же, каждый этот бизнес, опять же, патриотически настроенный бизнес, он должен понимать, что сегодня приоритетность зарабатывания денег ставится на второй план, — сказал Боделан.

Замгубернатора указал, что бизнесу сейчас важно выстроить свою работу так, чтобы сохранить средства и предприятия и при этом иметь долгосрочные перспективы. По его словам, предприниматели, которые сейчас окажут поддержку государству в восстановлении региона, в будущем могут рассчитывать на ответную помощь. Он заключил, что без создания подобных взаимных условий в дальнейшем будет сложно говорить о полноценной поддержке бизнеса.

Ранее Боделан заявил, что иностранные инвесторы, несмотря на угрозу западных санкций, с интересом относятся к сотрудничеству с Херсонской областью. По его словам, на данный момент существует сложность нахождения на территории, где проводится специальная военная операция.