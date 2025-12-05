ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 12:11

В Херсонской области рассказали об интересе иностранных инвесторов

Боделан сообщил об интересе иностранных инвесторов к Херсонской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Иностранные инвесторы несмотря на угрозу западных санкций с интересом относятся к сотрудничеству с Херсонской областью, заявил корреспонденту NEWS.ru заместитель губернатора региона Владимир Боделан на Таврическом инвестиционно-экономическом форуме (ТИЭФ) 2025. По его словам, на данный момент существует сложность нахождения на территории, где проводится Специальная военная операция (СВО).

Их заинтересованность в нашем регионе говорит [о том, что] они готовы <…> входить в наши территории. Они готовы не бояться никаких санкций и других процессов <…> Проявляют интерес в сельхоз переработке, использованию земель для выращивания особых видов продукции, посевных материалов, — рассказал Боделан.

Замгубернатора напомнил об уникальных климатических условиях в области, которые позволяют развивать сельскохозяйственную отрасль. По его словам, речь идет в том числе о фермерских хозяйствах.

Ранее Боделан заявил, что развитие портовой системы в Херсонской области начнется после достижения всех задач СВО на Украине. По его словам, речь идет об освобождении всех территорий и наступлении мира.

