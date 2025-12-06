Заг: В ВШЭ рассказали о программе для участников СВО

ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 13:42

В ВШЭ рассказали о программе для участников СВО

Андрей Саак Андрей Саак Фото: NEWS.ru
Молодежь из новых регионов России и участники СВО учатся в Высшей школе экономики по льготным программам. Об этом в интервью NEWS.ru сообщил заместитель проректора НИУ ВШЭ Андрей Саак в рамках II Международного Таврического инвестиционно-экономического форума (ТИЭФ-2025). По его словам, участники СВО и их ближайшие родственники могут поступить в вуз при соблюдении минимальных требований.

— Сколько ребят с новых территорий, детей участников СВО обучается в Высшей школе экономики?

— На данный момент в Высшей школе экономики обучается более 1000 студентов, так или иначе связанных со специальной военной операцией, и более 100 студентов с новых территорий. Из этого числа обучение более 500 человек оплачивает университет за счет собственных средств. Это решение ректора, которое было принято в мае 2023 года. Программа, если коротко, позволяет поступать участникам СВО и их ближайшим родственникам при соблюдении минимальных требований.

— С какими вопросами чаще всего обращаются такие студенты?

— Наиболее частые вопросы касаются психологического консультирования. Параллельно есть юридические вопросы и другие, которые персонально отрабатываются внутри университета. Сейчас реализуется большой федеральный проект Высшей школы экономики совместно с Министерством науки и высшего образования по социально-психологическому благополучию студентов. В нем будет также уделено внимание и участникам специальной операции, и их близким родственникам.

— Какие программы ребятам наиболее интересны?

— В приоритете у ребят с новых территорий и участников СВО кибербезопасность. Программа достаточно сложная, но ее большим плюсом является то, что она онлайн. Поэтому у нас очень многие участники специальной военной операции, которые еще не могут технически учиться очно, обучаются на этой программе. Также в топе находится программа факультета креативных индустрий. Это реклама и связи с общественностью.

— Онлайн-программы дают полноценный диплом вуза?

— Да, это ровно такой же диплом, как и классическая форма обучения.

