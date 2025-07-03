Назван вуз, чьи выпускники-юристы зарабатывают больше всех

Московский государственный институт международных отношений МИД России сохранил первое место в рейтинге по уровню зарплат выпускников-юристов, сообщает РБК со ссылкой на данные SuperJob. В исследовании учитывались доходы студентов, окончивших университеты в 2019–2024 годах.

В частности, за год зарплаты выпускников МГИМО выросли на 20 тысяч рублей (+10%). В среднем уровень зарплат составляет 220 тысяч рублей. На втором месте МГУ им. Ломоносова, у бывших студентов вуза зарплаты также выросли на 20 тысяч рублей (+12%), до 190 тысяч.

Третью строчку разделили между собой СПбГУ и Высшая школа экономики (ВШЭ). Зарплаты их выпускников достигают 160 тысяч рублей. Это на 10 тысяч рублей больше, чем в прошлом году. В пятерку рейтинга также вошли МГЮА им. О. Е. Кутафина (150 тысяч рублей) и Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития (140 тысяч рублей).

Ранее в России запустили первый государственный рейтинг вузов и колледжей. Этот инструмент оценивает, насколько востребованы на рынке труда специалисты, получившие высшее или среднее профессиональное образование по сравнению с выпускниками других учебных заведений.