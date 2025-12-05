ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 19:36

«Хорошие дискуссии»: сенатор Ворона рассказал о первом дне ТИЭФ-2025

Сенатор Ворона: уже в первый день ТИЭФ-2025 делегаты наладили интересный диалог

Дмитрий Ворона Дмитрий Ворона Фото: NEWS.ru
В первый день Таврического инвестиционно-экономического форума (ТИЭФ-2025) удалось наладить интересный диалог, заявил зампред корреспонденту NEWS.ru глава комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Ворона. По словам сенатора, российские регионы, включая Запорожскую, Херсонскую области, ДНР и ЛНР, уже вошли в стабильный и спокойный ритм работы с инвесторами.

Ворона отметил, что форум предоставил возможность обменяться мнениями и проанализировать уже имеющийся опыт инвестирования на этих территориях. В качестве примера Ворона привел сессию, посвященную вопросам усовершенствования режима свободной коммерческой зоны, где у всех регионов уже есть наработанная база.

Действительно, [идут] и хорошие дискуссии, и хорошая пленарка [пленарное заседание], и все услышали друг друга, и у нас сейчас идет работа уже непосредственно на площадках сессии, которые посвящены практическим делам, — добавил сенатор.

Ранее заместитель губернатора Херсонской области Владимир Боделан заявил, что в этом году форум собрал более 60 иностранных делегатов, проявляющих интерес к развитию региона. По его словам, столь высокий международный интерес демонстрирует, что страхи взаимодействия с новыми субъектами РФ постепенно «сходят на нет».

