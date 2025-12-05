ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 12:21

На Херсонщине отметили растущий интерес других стран к региону

Боделан заявил о растущем интересе иностранных представителей к ТИЭФ

Владимир Боделан Владимир Боделан Фото: NEWS.ru
Таврический экономический форум (ТИЭФ) собирает все больше иностранных представителей, которые проявляют интерес к развитию Херсонской области, заявил заместитель губернатора региона Владимир Боделан. Он сообщил, что на мероприятии в этом году собралось около 60 делегатов из других стран, передает корреспондент NEWS.ru.

Боделан подчеркнул, что столь высокий интерес иностранных гостей к развитию региона и России в целом демонстрирует, что «страхи взаимодействия» с новыми субъектами РФ сходят на нет. Замгубернатора уточнил, что это второй экономический форум, который проводится «практически в Москве» в более безопасных условиях.

Россию надо уважать, любить всецело и работать с ней, потому что только это единственный путь для развития своего бизнеса, предпринимательства. Без России этот мир не будет существовать, это невозможно, — добавил Боделан.

Замгубернатора также отметил, что туризм и сельское хозяйство являются двумя основными направлениями экономического развития Херсонской области, как и было «исторически заведено». По его словам, россиянам необходимо показать те природные красоты, которыми обладает регион.

