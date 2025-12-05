ТИЭФ'25
05 декабря 2025

Замглавы Херсонской области объяснил, чем привлекателен регион для бизнеса

Боделан назвал туризм и фермерство основными направлениями развития Херсонщины

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Туризм и сельское хозяйство являются двумя основными направлениями экономического развития Херсонской области, заявил замгубернатора Владимир Боделан, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru на Таврическом инвестиционно-экономическом форуме (ТИЭФ) — 2025. По его словам, область может похвастаться не только качеством земель, но и доступом сразу к двум морям — Азовскому и Черному.

Основные критерии направленности Херсонской области, как исторически было заведено, — это, конечно же, сельское хозяйство. Огромное количество земель, которые были в условиях мелиорации. Конечно же, мы понимаем, что Каховское водохранилище осушено, мы знаем, какие произошли события пару лет назад. Но мы это все возвращаем, — отметил он.

Поскольку Херсонщина имеет доступ к двум морям, то можно говорить и о развитии области в контексте туризма, подчеркнул Боделан. По его словам, россиянам необходимо показать те природные красоты, которыми обладает регион.

Я уверен, что это второй критерий развития, он будет очень поддержан. России надо показать очень красивые земли, очень красивые территории. Это острова, моря, береговая линия огромнейшая. Я уверен, что туризм и сельское хозяйство — два основных направления развития Херсонской области, — заключил он.

Боделан также отметил, что развитие портовой системы в Херсонской области начнется после достижения всех задач СВО на Украине. По его словам, речь идет об освобождении всех территорий и наступлении мира.
