В Херсонской области рассказали о маршрутах в Крым Семенова: автодорога через Херсонскую область является основным маршрутом в Крым

Автодорога, проходящая через Херсонскую область, в настоящее время служит главным транспортным коридором в Крым, заявила на Таврическом инвестиционно-экономическом форуме замминистра транспортной инфраструктуры Херсонской области Ирина Семенова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, протяженность трассы Р-280 составляет 73 километра.

Она (автодорога. — NEWS.ru) и сейчас уже основная в Крым. У нас 73 километра идет маршрута Р-280 трассы, а также железнодорожный путь идет транзитом через Херсонскую область напрямую со всех регионов в Крым. Это новый маршрут, который ранее был, в принципе, тупиковый, а теперь у нас полностью организована логистика через новые регионы, благодаря этим маршрутам, — прокомментировала Семенова.

На вопрос о будущем логистики в новых и исторических областях замминистра ответила, что главная цель на данный момент — интеграция правого берега с Херсонской областью. После этого планируется активное развитие железнодорожного транспорта, судоходства и автомобильных дорог на территории за Днепром, включая город Херсон.

Ранее Семенова сообщила, что власти Херсонской области активно развивают транспортную инфраструктуру, особенно дороги. По ее словам, около 30% дорог области уже соответствуют нормативам. Она также заявила о планах дальнейшего развития, с акцентом на стратегические порты и судоходство для разгрузки дорог и железнодорожных путей.