Кинорежиссер оценил список лучших фильмов от Тарантино Кинорежиссер Герман-младший: в списке Тарантино есть пропагандистские картины

В списке лучших фильмов, составленных режиссером Квентином Тарантино, есть пропагандистские картины, например «Дюнкерк» Кристофера Нолана, заявил НСН кинорежиссер Алексей Герман — младший. Он отметил, что в топе режиссера много достойных фильмов.

«Полночь в Париже» — прекрасный фильм Вуди Аллена, трогательный, точный. «Трудности перевода», который также присутствует в списке, — хороший фильм. «Дюнкерк» при всей технологичности, на мой взгляд, в определенной степени пропагандистский фильм, — рассказал Герман-младший.

Режиссер отмечает, что при составлении Тарантино мог руководствоваться разными критериями. При этом, по его словам, все представленные фильмы — крупные и хорошо сделанные картины.

Ранее сообщалось, что американский Тарантино назвал кинокартину коллеги Ридли Скотта «Черный ястреб» лучшим фильмом XXI века. Он также поделился своим личным списком лучших фильмов, включающим работы из разных жанров и эпох — от военной драмы до анимации.