Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 13:31

Кинорежиссер оценил список лучших фильмов от Тарантино

Кинорежиссер Герман-младший: в списке Тарантино есть пропагандистские картины

Квентин Тарантино Квентин Тарантино Фото: Carla Van Wagoner/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В списке лучших фильмов, составленных режиссером Квентином Тарантино, есть пропагандистские картины, например «Дюнкерк» Кристофера Нолана, заявил НСН кинорежиссер Алексей Герман — младший. Он отметил, что в топе режиссера много достойных фильмов.

«Полночь в Париже» — прекрасный фильм Вуди Аллена, трогательный, точный. «Трудности перевода», который также присутствует в списке, — хороший фильм. «Дюнкерк» при всей технологичности, на мой взгляд, в определенной степени пропагандистский фильм, — рассказал Герман-младший.

Режиссер отмечает, что при составлении Тарантино мог руководствоваться разными критериями. При этом, по его словам, все представленные фильмы — крупные и хорошо сделанные картины.

Ранее сообщалось, что американский Тарантино назвал кинокартину коллеги Ридли Скотта «Черный ястреб» лучшим фильмом XXI века. Он также поделился своим личным списком лучших фильмов, включающим работы из разных жанров и эпох — от военной драмы до анимации.

Квентин Тарантино
фильмы
режиссеры
кино
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Родственники экс-жены Ефремова Качалиной скрывают место ее похорон
«Чувствуешь себя уверенно»: актер Ткаченко рассказал о своем «талисмане»
Врачи в Москве спасли девочку, проглотившую гелевый шар
В Севастополе сообщили об отражении атаки украинских БПЛА
Названа ошибка москвичей, попавших в больницу после травли тараканов
«Закон надо уважать»: Черчесов оценил идею расширения Fan ID
Захарова упрекнула Киев в игнорировании предупреждений Анкары о Черном море
«Вызывает много вопросов»: нарколог о пытках в подмосковном рехабе
Россияне массово жалуются на сбои в работе популярного маркетплейса
В администрации Путина назвали будущего «гиганта» мировой экономики
Корстин раскрыла, почему решила работать в Единой лиге ВТБ
Столичные росгвардейцы поймали напавшего на студентов мужчину
«Приоритет один»: в ГД ответили на вопрос об ограничении FaceTime в России
Партнер Ростеха разработал нейросеть для сокращения очередей на АЗС
Украинские дроны ударили по мирным жителям Белгородщины
Сыр в лаваше: простая и вкусная закуска на стол в любой день
Взрывы над Орлом, удар по детям, 7 обстрелов МЧС: ВСУ атакуют РФ 4 декабря
Решетников оценил темпы инфляции в России
Маск назвал Великобританию полицейским государством
Раскрыто имя куратора стройки скандальных приграничных укреплений в Курске
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря
Россия

Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.