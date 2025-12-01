В Совфеде ждут «третьего акта» скандала с участием Зеленского Пушков задался вопросом, ждать ли третьего акта скандала с Зеленским

На фоне коррупционного скандала возникает вопрос, последует ли третий акт с обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. Парламентарий также поинтересовался, коснется ли это членов семьи политика.

Теперь главный вопрос состоит в том, последует ли за всем этим 3-ий акт скандала — уже с прямыми обвинениями Заленского и членов его семьи, — написал Пушков.

Парламентарий отметил, что отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака, который был вторым по степени влияния в Киеве, а также обыски у него, стали «вторым актом». Сенатор допустил, что к уходу политика приложила руку администрация США. Вашингтон, полагает Пушков, был недоволен саботажем мирного плана по Украине. По его мнению, от Зеленского могут потребовать объяснений, куда ушли миллиарды американской помощи.

