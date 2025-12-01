День матери
В Совфеде ждут «третьего акта» скандала с участием Зеленского

Пушков задался вопросом, ждать ли третьего акта скандала с Зеленским

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
На фоне коррупционного скандала возникает вопрос, последует ли третий акт с обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. Парламентарий также поинтересовался, коснется ли это членов семьи политика.

Теперь главный вопрос состоит в том, последует ли за всем этим 3-ий акт скандала — уже с прямыми обвинениями Заленского и членов его семьи, — написал Пушков.

Парламентарий отметил, что отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака, который был вторым по степени влияния в Киеве, а также обыски у него, стали «вторым актом». Сенатор допустил, что к уходу политика приложила руку администрация США. Вашингтон, полагает Пушков, был недоволен саботажем мирного плана по Украине. По его мнению, от Зеленского могут потребовать объяснений, куда ушли миллиарды американской помощи.

Ранее Пушков предположил, что Брюссель готовит «инфраструктуру войны». Поводом для его заявления стал план Европы по переброске 800 тыс. военных НАТО на восток.

